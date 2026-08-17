Aubameyang se estrena como goleador con el Deportivo ante el Elche

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Madrid, 16 ago (EFE).- El delantero gabonés del Deportivo de La Coruña Pierre-Emerick Aubameyang marcó este lunes su primer gol con el equipo gallego en el empate a un tanto ante el Elche, que logró un punto gracias a una diana de Marc Aguado.

Aubameyang, que llegó este verano al Deportivo procedente del Marsella, firmó el 1-0 en el minuto 21 y Aguado dio el empate a su equipo en el 76.

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- Tabla de goleadores tras los partidos disputados de la primera jornada:

- Con 2 goles: Roberto Fernández (Espanyol).

- Con 1 gol: Nahuel Tenaglia (ARG), Mariano Díaz (DOM) y Mikel Rodríguez (Alavés); Pierre-Emerick Aubameyang (GAB)(Deportivo de La Coruña); Marc Aguado (Elche); Tyrhys Dolan (ING/Espanyol); Andrés García (1p) y Sergio Martínez (Racing de Santander); Álvaro García (Rayo Vallecano); Jon Guridi (1p) y Peque (1p) (Sevilla); Pape Gueye (SEN) y Nicolás Pepe (CIV). EFE

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