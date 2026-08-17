Arnau Ortiz: "Me ha costado mucho llegar hasta aquí y me siento un afortunado"

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Madrid, 17 ago (EFE).- El futbolista catalán Arnau Ortiz, que se convirtió este lunes en jugador del primer equipo del Atlético de Madrid tras pasar por el filial y hacer la pretemporada a las órdenes de Diego Pablo Simeone, dijo que le ha "costado mucho llegar hasta aquí" y que se siente un "afortunado" por ello.

El extremo llegó al Atlético de Madrid en septiembre de 2025 procedente del Slask Wroclaw polaco y durante su primera campaña en el filial disputó 38 encuentros en los que marcó 23 goles y repartió seis asistencias.

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"El año pasado nos quedamos a un paso de ascender y los jugadores del madrileño que hemos ido con el primer equipo hemos podido demostrar que hay canteranos con mucho nivel y es algo positivo para el club", destacó Ortiz en declaraciones a los medios del club.

Durante la pretemporada participó en cuatro partidos amistosos, en los que anotó dos goles, ante Getafe y Manchester United, y dio una asistencia a Carlos Martín en el encuentro frente al Olympique de Marsella.

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"Me puedo adaptar a cualquier posición de ataque, pero en la pretemporada he estado en punta y no tengo problema, donde el míster crea que pueda rendir más voy a estar el primero", señaló.

Ortiz calificó de "precioso" el vestuario del Metropolitano, donde en uno de los asientos lucía la camiseta con su nombre y el dorsal número 16.

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"Es espectacular poder jugar aquí, no lo sientes hasta que uno no está aquí abajo y me pone la piel de punta nada más pensarlo", manifestó Arnau Ortiz desde el césped del Metropolitano. EFE