Xammar y Cardona, segundos a falta de las Medal Series

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Redacción deportes, 16 ago (EFE).- Los españoles Jordi Xammar (RCN Barcelona) y Marta Cardona (CN Arenal), defensores del título, afrontarán el lunes las dos regatas de las Medal Series del Mundial de la clase 470 que se está disputando en aguas de Enoshima (Japón) a ocho puntos de los líderes, los británicos Martin Wrigley y Bettine Harris.

La embarcación española, que partía desde la tercera plaza, remontó una al superar a los japoneses Tetsuya Isozaki y Yurie Seki, que pagaron cara una salida irregular en el inicio del día, pero ven algo más lejos a los británicos, que consolidaron el liderato al ganar la primera de las tres pruebas disputadas este domingo.

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“Ha sido un día bastante complicado en cuanto al clima, las tácticas y la estrategia, pero hicimos un buen trabajo y tuvimos tres carreras bastante buenas. Obviamente, ya estamos pensando en mañana. No estamos muy cerca en puntos, pero tenemos dos carreras por delante, así que es importante mantener la concentración e intentar darlo todo mañana”, indicó Xammar.

Wrigley y Harris lideran la general con 35 puntos, por los 43 de Xammar y Cardona, que firmaron este domingo un décimo, un decimosexto (su peor resultado, con lo que es el descarte, y un sexto) en tanto que cierran el podio provisional Isozaki y Seki con 49, dos menos que los alemanes Christopher Hoerr y Theresa Loffler.

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Silvia Mas (CN Arenal) y Alejandro “Tano” de Maqua (CN El Balís) han acabado su participación en el vigésimoctavo puesto con 146 puntos. EFE