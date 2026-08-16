Registrado un seísmo de magnitud 3,1 con epicentro en Armilla (Granada)

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Madrid, 16 ago (EFE).- Un terremoto de 3,1 grados de magnitud y epicentro en Armilla (Granada) se ha sentido en la madrugada de este domingo en el área de la capital granadina, ha informado el Instituto Geográfico Nacional (IGN).

El temblor se ha registrado a las 4:40 horas a 7 kilómetros de profundidad.

El 112 de Andalucía ha recibido llamadas desde Granada y otros municipios que, al igual que Armilla, forman parte del área metropolitana de la capital, como Las Gabias, La Zubia y Ogíjares, sin que se hayan reportado daños personales.

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Este temblor se produce un día después del terremoto de magnitud 5 que tuvo epicentro en Alhendín (Granada) y que ocasionó varios daños materiales. EFE