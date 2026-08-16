Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

Paul Magnier impone su ley en una clásica para velocistas que intentó dinamitar Del Toro

Guardar

Redacción Deportes, 16 ago (EFE).- El francés Paul Magnier (Soudal Quick-Step) se impuso al esprint en la 29ª edición de la ADAC Cyclassics de Hamburgo (Alemania), disputada este domingo, con salida en Buxtehude y llegada en Hamburgo.

El francés sucede en el palmarés de la prueba al irlandés Rory Townsend, que se impuso en 2025, año de su reconversión a la ADAC Cyclassics. En el histórico de la carrera, figuran ganadores como el italiano Elia Viviani, con tres títulos consecutivos entre 2017 y 2019.

PUBLICIDAD

Es la séptima victoria de Magnier en 2026, entre las que se incluyen también tres etapas del Giro de Italia, y la número 31 de su carrera como profesional. El segundo puesto fue para el neerlandés Mike Teunissen (XDS Astana) y el tercero para el neozelandés Laurence Pithie (Red Bull-BORA-hansgrohe).

Al pelotón, en el que estaban figuras ilustres como el mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates), le esperaban 205,7 kilómetros eminentemente llanos, pero con muchas dificultades ocultas en su altimetría. El plato fuerte fueron las cinco subidas a Waseberg, una cota corta (700 metros) pero intensa (10 % de pendiente media).

PUBLICIDAD

El primer intento de fuga lo protagonizaron Jonas Rutsch (Lotto), Benjamin Thomas (Cofidis), Dries de Pooter (Jayco AlUla), Niklas Behrens, Loe van Belle (Visma) y Filip Maciejuk (Movistar). Mediada la prueba, el sexteto tenía cerca de cuatro minutos de ventaja sobre el pelotón.

Después de las tres primeras subidas a Waseberg, esa diferencia se había reducido hasta consolidarse ligeramente por encima del minuto, si bien en el llano los escapados ganaban unos segundos extra.

De Pooter fue el primero en ser neutralizado por el grupo, seguido de Maciejuk. En la parte final de la carrera, con el pelotón acercándose cada vez más, Rutsch y Thomas se quedaron por delante, dejando atrás a los dos Visma.

El UAE trabajaba para un Isaac del Toro que reaparecía después de estar sin competir desde que fuera tercero en la general del Tour de Francia. Aunque a priori el trazado no parecía ideal para un corredor de sus características, el mexicano tenía intención de ir a por la victoria en el explosivo Waseberg.

Del Toro lanzó su ataque a falta de 14 kilómetros para la meta y neutralizó a lo que quedaba de la fuga, pero no le sirvió para irse por delante en solitario ante la falta de dureza de la carrera. El tramo final, ya sin subidas por delante, era ideal para especialistas en el esprint.

Con el pelotón muy estirado, prácticamente dividido en dos grupos, los velocistas iban tomando sus posiciones por detrás del mexicano y su UAE. Paul Magnier (Soudal) y Arnaud de Lie (Lotto) estaban entre los mejor colocados. Finalmente, fue el francés el que lanzó y remató el esprint para hacerse con el triunfo. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Andrea Llorente, abogada: “Cortar la luz o el agua a un okupa ya no es un delito”

Hasta ahora, uno de los mayores temores de quienes sufrían la ocupación de su vivienda era que cualquier acción encaminada a recuperarla podría volverse en su contra

Andrea Llorente, abogada: “Cortar la luz o el agua a un okupa ya no es un delito”

Dos heridos tras estrellarse una avioneta de una escuela de pilotos en un campo de cereal de Viana (Navarra)

Los dos ocupantes, que se encontraban conscientes cuando llegaron los servicios de emergencia, han sufrido traumatismos de diversa consideración y han sido trasladados a hospitales de Pamplona y Logroño

Dos heridos tras estrellarse una avioneta de una escuela de pilotos en un campo de cereal de Viana (Navarra)

Nunca prepares una cafetera italiana con agua fría: estás perdiendo calidad y cantidad de café

José María Pellejero, barista profesional, ha profundizado sobre esta cuestión en su cuenta de TikTok

Nunca prepares una cafetera italiana con agua fría: estás perdiendo calidad y cantidad de café

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Del megaincendio de Ávila y Madrid a la Sierra de la Culebra en Zamora: los peores incendios forestales de la historia de España se han producido en los últimos 5 años

En 2026, España ha contabilizado 412 siniestros y las estimaciones oficiales apuntan a que se rebasarán las 350.000 hectáreas calcinadas de 2025, tras un verano marcado por dos grandes focos en Burgohondo (Ávila-Madrid) y Niebla (Huelva)

Del megaincendio de Ávila y Madrid a la Sierra de la Culebra en Zamora: los peores incendios forestales de la historia de España se han producido en los últimos 5 años
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Dos heridos tras estrellarse una avioneta de una escuela de pilotos en un campo de cereal de Viana (Navarra)

Dos heridos tras estrellarse una avioneta de una escuela de pilotos en un campo de cereal de Viana (Navarra)

La prensa marroquí afirma que la expulsión de los periodistas de RTVE y EFE fue una medida de “reciprocidad” por las restricciones impuestas por España

La Justicia deniega la nacionalidad española por origen sefardí a un salvadoreño que presentó certificados del rabino de su país y un informe sobre sus apellidos

El mapa de peligrosidad de Estados Unidos sobre España que la sitúa por encima de Senegal: recomienda extremar la precaución en Ceuta y alerta por terrorismo

Dos cazas F-18 españoles de la OTAN derriban un dron en el espacio aéreo de Rumanía

ECONOMÍA

Andrea Llorente, abogada: “Cortar la luz o el agua a un okupa ya no es un delito”

Andrea Llorente, abogada: “Cortar la luz o el agua a un okupa ya no es un delito”

Los huevos cuestan un 13% más, las fresas se disparan un 17% y los cítricos un 15%: los alimentos que más se encarecen en España en el último año

Vivir y trabajar en un barco o por qué hay tantas muertes entre pescadores: “Cuando hay una emergencia, la respuesta no es tan inmediata como en tierra”

Subir el IVA al turismo, ¿un golpe al bolsillo y al sector o una vía para frenar la masificación y su impacto sobre la vivienda?

Trucos y maniobras al volante para ahorrar hasta un 58% en gasolina y diesel este verano en tus viajes con el coche

DEPORTES

Ni la pandemia la lió tanto: LaLiga empieza a medio gas y se descuelga del resto de Europa

Ni la pandemia la lió tanto: LaLiga empieza a medio gas y se descuelga del resto de Europa

Ya es oficial: Ferran Torres, nuevo jugador del PSG después de que el FC Barcelona cierre el fichaje por más de 50 millones de euros y ya piense en Julián Álvarez

María Pérez y Paul McGrath consiguen dos oros para España en Marcha en la final de Birmingham con un bonito gesto de Pérez con su competidora y amiga íntima

Del exilio de Vallehermoso al destierro en Butarque 50 años después: el Rayo Vallecano se queda sin aniversario y empieza LaLiga sin casa

Rodri no descarta quedarse en el Manchester City: “Daré todo lo que tengo en este club durante los próximos 12 meses”