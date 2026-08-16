Orio suma su decimotercera victoria y Ares se lleva el duelo gallego por el descenso

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Getaria (Gipuzkoa), 16 ago (EFE).- Orio sigue sumando victorias en una de las mejores temporadas de su historia y este domingo se adjudicó en Gipuzkoa la Bandera de Getaria, con Hondarribia desde la segunda tanda como principal rival y a solo 8 segundos, en una jornada en la que lo más emocionante fue el duelo gallego por el descenso, esta vez a favor de la coruñesa Ares sobre Chapela.

Orio, en la prueba central de esta bandera, había dejado la misma huérfana de emoción a las primeras paladas porque, en el segundo largo sacaba una decena de segundos a Zierbena y a una brava Getaria fortalecida por bogar en casa.

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Para los oriotarras fue todo coser y cantar, pues la embarcación guipuzcoana acostumbra a ir a más según transcurre la tanda y las diferencias empezaron a incrementarse cuando aumentó su ritmo de palada en el tramo final de la prueba, para disfrutar de un nueva victoria que probablemente tendrá continuidad los próximos fines de semana.

La tanda intermedia, por su lado, trajo una nueva gran versión de la trainera de Hondarribia, que no encontró rival ni en la Donostiarra, segunda al final, ni tampoco en las vizcaínas Ondarroa y Lekeitio, a las que los fronterizos alejaron en el entorno del medio minuto para dejarlas sin opción y con un tiempo que les permitió ser segundos en la clasificación final.

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La prueba masculina se había iniciado con la tercera tanda en la que remaban las peores clasificadas de la general, turno por tanto para la pugna gallega por evitar la última plaza, con un comportamiento excelente del bote de Ares, que parece resurgir en las últimas jornadas y puso a raya a todas sus rivales de tanda.

La lucha estuvo en esta ocasión con la pontevedresa Chapela, que estaba dos puntos por encima de la coruñesa, y ambas cierran la clasificación, la última con el apremio del descenso directo.

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Ares por tanto lo dio todo en esta regata para descartar primero a San Juan y Santurtzi, y enfocarse en una lucha con los chapelanos que también se llevó por ocho segundos y quedar empatadas a puntos.

La prueba femenina que abrió la jornada fue una reivindicación del título de la Liga Euskotren por parte de la imbatible Arraun Lagunak, que había revalidado su campeonato el sábado y mantiene el pleno de triunfos esta temporada, al ganar también con solvencia y con más de nueve segundos a Tolosaldea, su principal adversario este verano.

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Clasificación 17 Bandera de Getaria

1.- Orio 19:55 minutos

2.- Hondarribia a 8

3.- Zierbena a 16

4.- Getaria a 18

5.- Donostiarra a 20

6.- Bermeo a 30

7.- Ares a 32

8.- Ondarroa a 35

9.- Chapela a 41

10.- San Juan a 43

11.- Lekitarra a 44

12.- Santurtzi a 49. EFE

cr/is/jap