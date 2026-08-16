Nacho Quintana se sitúa como primer líder tras firmar un doblete ante el Ceuta

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Madrid, 16 ago (EFE).- El centrocampista del Andorra Nacho Quintana se convirtió en el primer líder de la clasificación de goleadores de LaLiga Hypermotion con un total de dos goles, tras firmar un doblete en la contundente victoria (5-1) del conjunto del Principado sobre el Ceuta.

Quintana abrió su cuenta goleadora apena un minuto después de ingresar en el campo al castigar a los sesenta y nueve minutos un error en la salida del balón de conjunto ceutí con un remate cruzado que acabó en el fondo de la portería.

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Quince minutos más tarde, en el 84, el jugador toledano, que recaló este verano en el Andorra procedente del Eldense, anotó su segundo tanto tras una buena maniobra en el interior del área.

Dos goles que sirvieron a Nacho Quintana para auparse a la primera plaza de clasificación de máximos artilleros y contribuyeron al liderato del Andorra, que se situó al frente de LaLiga Hypermotion gracias a su mejor diferencia de goles.

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-- Clasificación tras la disputa de la 1ª jornada:

- Con 2 goles: Nacho Quintana (Andorra)

- Con 1 gol: San Bartolomé (Albacete); Jordi Cano, Carrique (FRA) y Álex Calvo (Andorra); Álex Forés, Llabrés y David González (Burgos); Camara (GUI) (Castellón); Escobar (Ceuta); Diarra (MLI) y Eder García (Córdoba); Jon Bautista (Eibar); Abel Ruiz (Girona); Jesé Rodríguez y Sandro Ramírez (Las Palmas); Naim García (Leganés); Pablo Torre y Raíllo (Mallorca); Enric Gallego, Jesús Álvarez y Chapela (Tenerife). EFE

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