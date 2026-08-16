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Maíllo reclama más "punch" al PSOE con los Presupuestos porque sería "un engaño" presentarlos para no aprobarlos

06/08/2026 El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, durante una entrevista para Europa Press, a 6 de agosto de 2026, en Madrid (España). Antonio Maíllo Cañadas es un filólogo, profesor de educación secundaria y político español que actualmente ejerce como el coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y lidera la coalición Por Andalucía en el Parlamento andaluz. POLITICA Diego Radamés - Europa Press
06/08/2026 El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, durante una entrevista para Europa Press, a 6 de agosto de 2026, en Madrid (España). Antonio Maíllo Cañadas es un filólogo, profesor de educación secundaria y político español que actualmente ejerce como el coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y lidera la coalición Por Andalucía en el Parlamento andaluz. POLITICA Diego Radamés - Europa Press
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El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha reclamado a la parte socialista del Gobierno más "punch" con los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2027, ha avisado de que sería "un engaño" presentarlos para no aprobarlos y ha exigido que incluyan medidas para "intervenir sin miedo" en el mercado de la vivienda.

"Todo Gobierno que se precie tiene que presentar Presupuestos", ha recalcado Maíllo en una entrevista con Europa Press, en la que recuerda que IU ha venido pidiendo sin éxito en los últimos años que se llevaran cuentas públicas a la Cámara. "Afortunadamente ya se nos ha escuchado para 2027. Pero también hemos dicho una cosa muy seria, que los Presupuestos se presentan para que se aprueben y que sería un engaño a la sociedad presentar unos Presupuestos a sabiendas de no ganarlos", ha afirmado.

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En este contexto, Maíllo admite que en su formación son "conscientes de que falta punch en esa voluntad de que se hagan y de que se elaboren para que sean aprobados" y reclama "agotar todas las vías" para que se aprueben. A su juicio, tienen que ser "unos Presupuestos tales que nadie se atreva a oponerse a ellos, porque les suponga un coste en términos políticos y electorales".

NO BASTA CON CONSTRUIR, HAY QUE GESTIONAR EL "MIENTRAS TANTO"

Y fija la vivienda como la prioridad de las que serían las primeras cuentas públicas de la legislatura. "El gran reto y asignatura pendiente es la vivienda y ya no es una cuestión de planificación a largo plazo con la construcción de viviendas públicas, sino del mientras tanto", puntualiza Maíllo, que insiste en la necesidad de actuar para garantizar "precios asequibles".

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En este contexto, considera imprescindible aprovechar los Presupuestos para hacer "una intervención en el mercado" que no sólo contemple la prórroga de los alquileres que el Gobierno pretende aprobar en septiembre con un nuevo decreto ley, sino también una moratoria de pisos turísticos.

Así, reclama "propuestas de estímulos fiscales para la reversión de viviendas turísticas en vivienda de uso no temporal sino permanente" de modo que "sea más rentable para los propietarios volver a tener viviendas para alquiler permanente que no como viviendas turísticas".

"Cada vivienda turística es la eliminación de un derecho humano a la vivienda de familias o de jóvenes que quieran emanciparse y por eso hay que intervenir en el mercado sin miedo", ha enfatizado, llamando también a firmar convenios con los ayuntamientos para "sortear los bloqueos a la aplicación de la Ley de Vivienda que están haciéndose desde las comunidades autónomas".

Por otra parte, el líder de IU ha vuelto a censurar el aumento del gasto militar, incidiendo en que ahí los socialistas "no les van a encontrar" y ha aprovechado para sacar pecho de las reformas de la leyes de dependencia impulsadas por el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, que han "doblado los fondos para la dependencia, quitando caretas y excusas a los gobiernos autonómicos".

NO VERÍA MAL UNA REUNIÓN SÁNCHEZ-PUIGDEMONT

Preguntado si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debería reunirse con el expresidente catalán Carles Puigdemont, para amarrar el apoyo de Junts al proyecto presupuestario, Maíllo ha señalado que el líder de los posconvergentes es "un personaje muy imprevisible" y que no cree que su respaldo dependa de eventual entrevista con el jefe del Ejecutivo. "Creo que ellos están más preocupados por su competición con Aliança Catalana que con la aprobación del Presupuesto", apunta.

E insiste en que "la clave de la negociación" es presentar unas cuentas a las que a los socios les "cueste mucho trabajo decir que no" y en el caso de Junts, por ejemplo, que tengan que explicar que rechazan por ejemplo un incremento de la inversión en Rodalies.

"Eso me parece que es más determinante que la 'performance' o el simbolismo de una reunión, sin que eso deje de ser relevante, porque creo que hay que hablar con todo el mundo", añade, convencido, además de que Puigdemont "tiene todo el derecho a volver a España". "Me parece que es un escándalo que no se le aplique la amnistía como se le ha aplicado al resto, y, sobre todo, después del rapapolvo que ha dado la Justicia europea al Tribunal Supremo", agrega.

SÁNCHEZ ASUMIRÁ SU DEFENSA DE ZAPATERO

Por otra parte, Maíllo se confiesa "absolutamente desconcertado" con el caso que afecta al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, a quien la Audiencia Nacional investiga por su posible influencia en el rescate a la aerolínea venezolana Plus Ultra en la pandemia.

El dirigente de IU se declara especialmente extrañado con el asunto de las joyas valoradas en 1,3 millones que Zapatero guardaba en una caja fuerte en su despacho profesional y con la implicación de la empresa de sus hijas que, a su juicio, realizó una facturación "absolutamente desproporcional a las dimensiones de la empresa".

Preguntado si considera que Sánchez se está equivocando con su insistencia en mostrar su confianza en la inocencia del Zapatero y si cree que esta postura está afectando al conjunto del Gobierno, subraya que "el problema" con Zapatero y también con la condena al exministro José Luis Ábalos por "corrupción" lo "tiene el PSOE" y, en todo caso, apostilla que "es evidente que Sánchez asumirá la responsabilidad de sus declaraciones" sobre el expresidente.

"Zapatero, como toda persona, es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Pero, evidentemente, tiene que dar muchas explicaciones sobre actuaciones que han generado muchas sorpresas en mucha gente que tenía confianza en él", insiste el líder de IU.

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