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Las intensas lluvias por la dana se cobran dos vidas y causa grandes destrozos

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Madrid, 16 ago (EFE).- Las intensas precipitaciones por la dana que atraviesa la Península y Baleares han provocado la muerte de dos mujeres tras una riada en Manzanedo de Valdueza (León) y han causado también grandes destrozos, especialmente en esa provincia y en Castellón. Aunque la situación es menos inestable hoy, esta tarde vuelven las tormentas.

La dana, siglas de Depresión Aislada en Niveles Altos, se produce cuando una masa de aire frío en altura choca con aire muy cálido en la superficie, como el que había en la Península esta semana por las altas temperaturas que se estaban experimentado.

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El aire frío de la vaguada atlántica que entró el viernes ha chocado con el aire caliente y han provocando lluvias muy intensas.

Ayer tarde el fenómeno alcanzó su máxima intensidad y descargó una fuerte tromba de agua en el Bierzo, que causó incluso deslizamientos de tierra en las localidades de Manzanedo de Valdueza, San Clemente y Bouzas.

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El terrible episodio, con el agua arrasando calles y todo lo que encontraba a su paso, se cobró la vida dos mujeres de unos 60 años. Otras cinco personas resultaron heridas: dos hombres de 60 y 70 años, una mujer de 30 y dos menores de edad, una bebé de 3 meses y un niño de 4 años, cuatro de ellos se encuentran en el Hospital del Bierzo, en Ponferrada.

Los afectados se encontraban en una bodega, que se llenó con el agua y el barro que arrastró la riada en Manzanedo.

El alcalde de Ponferrada, Marco Morala, ha decretado tres días de luto oficial en el municipio y ha convocado un minuto de silencio para mañana.

Durante una visita a Manzanedo de Valdueza, el subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz, ha confiado en que las administraciones públicas involucradas darán una respuesta conjunta a la situación generada por la riada. Los efectivos de Policía Nacional y los servicios de emergencia continúan trabajando en la zona.

Por su parte, el presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Olegario Ramón, ha reconocido que existe "gran preocupación" por lo ocurrido y lo ha vinculado a los graves incendios del pasado año, que dejaron el territorio sin la vegetación necesaria para que la tierra tenga sujeción.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha expresado su "profundo dolor" por la muerte de estas dos mujeres en un mensaje en X.

Otro de los municipios peor parados ha sido Bejís (Castellón), que ha sufrido lluvias torrenciales que dejaron 186 litros por metro cuadrado (l/m²), 126 de ellos en solo una hora, lo que provocó la inundación de bajos, daños en los puentes y derrumbes y caída de árboles en las carreteras.

"Estamos recuperando poco a poco la normalidad", ha asegurado este domingo a EFE la alcaldesa de esta localidad, María José Madrid, quien ha indicado que la tromba fue tan fuerte que llegó a asustarse y pensó que sí seguía así "sería como la dana".

El salón del Ayuntamiento quedó inundado, se cayó la pared de un vecino, uno de los puentes de acceso a la población quedó intransitable, y hubo muchas caídas de árboles, ha relatado la alcaldesa.

Además de Bejís, se han visto muy afectados en Castellón los municipios de Torás, Teresa y El Toro. El primero acumuló 186,2 l/m² entre las 15:00 y las 17:30, con un máximo de 122,8 en una hora (entre las 16 y las 17 horas) y una racha de viento de 101 kilómetros por hora a las 16:20.

En la provincia de Valencia, el temporal ha descargado mucha agua en los municipios de Calles y Sinarcas, y en la capital los bomberos realizaron 192 actuaciones, entre ellas numerosos incendios provocados por rayos y caídas de árboles.

La dana se ha situado este domingo al suroeste de la Península, y va a seguir trayendo tiempo inestable tanto hoy como mañana.

Esta tarde se esperan lluvias y tormentas en buena parte del interior peninsular que pueden ir acompañadas de rachas de viento muy fuertes y de granizo.

Cuatro provincias, Barcelona, Castellón, Girona y Teruel, están en aviso naranja por fuertes precipitaciones y acumulaciones de más de 40 l/m².

En aviso amarillo por lluvia están también las provincias de Burgos, León, Palencia, Soria, La Rioja, Jaén, Granada, Lleida y Tarragona.

Pese a la tregua de las últimas horas, los termómetros vuelven a subir hoy de forma significativa en muchos puntos de España y hay bastantes provincias en aviso amarillo por calor: Almería, Córdoba, Jaén, Sevilla, Salamanca, Lleida, Tarragona, Badajoz, Cáceres, Orense y Pontevedra. Las temperaturas seguirán subiendo mañana.EFE

(Foto) (Vídeo)

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