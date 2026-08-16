La selección española femenina de fútbol bandera acaba en octava plaza

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Redacción deportes, 16 ago (EFE).- La selección española femenina de fútbol bandera (flag football), que estuvo a segundos de meterse en semifinales del Mundial de Düsseldorf (Alemania), acabó finalmente en la octava plaza al perder este domingo frente a Panamá por 27-38.

El conjunto español, que no pudo alcanzar una de las plazas que daban el pase directo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, cedió en los cuartos ante México (26-27) y luego ante Austria (32-42), y en la lucha por el séptimo puesto perdió ante el cuadro panameño.

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Aunque comenzó dominando con un 'touchdown' de Olga Val y se marchó al descanso con un 21-13 a favor tras otra anotación de Val, en el segundo periodo sufrió la reacción de Panamá, que tras un 'touchdown' de María Galeano se situó con un 21-25.

De nuevo Olga Val puso a España por delante (27-25), pero Leslie Cid y María Galeano sentenciaron el triunfo de Panamá para acabar el Mundial en la séptima plaza. EFE

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