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Kate Douglass rebaja su récord del mundo de los 50 libre

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Redacción deportes, 16 ago (EFE).- La nadadora estadounidense Kate Douglass estableció un nuevo récord del mundo de los 50 libre al imponerse este domingo en la final de los Pan Pacifics que se disputan en Irvine (Estados Unidos) con un tiempo de 23.19 segundos.

Douglass, vigente campeona olímpica de los 200 braza, rebajó en 30 centésimas la anterior plusmarca universal que ella misma estableció en las series preliminares con un crono de 23.49.

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Un 'mordisco' que permitió a Douglass, de 24 años, alzarse con la victoria en la final con más de medio segundo de ventaja sobre su compatriota Gretchen Walsh, segunda con 23.74 segundos, que arrancó la jornada como plusmarquista universal de la distancia. EFE

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