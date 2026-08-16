IU exige "formación en valores democráticos" en academias de Policía y Guardia Civil, ante el aumento de "reaccionarios"

Guardar

Izquierda Unida (IU) considera que en los últimos tiempos está aumentando la presencia de agentes "profundamente reaccionarios" en la Policía y la Guardia Civil y por ello quiere introducir medidas para garantizar que los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado reciben una correcta "formación en valores democráticos" en las academias.

Así lo ha puesto de manifiesto en una entrevista a Europa Press el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, quien ha defendido la importancia de que la "cultura democrática" forme parte de los currículos de los futuros agentes.

PUBLICIDAD

"Es evidente que nosotros defendemos la actualización de la adecuación de los niveles de seguridad relacionados con medios y con garantías y también le damos mucha importancia a la formación de los miembros de los grupos de seguridad del Estado en una cultura democrática", ha explicado.

El líder de IU admite que "a un funcionario no se le tiene que obligar a decir cuál es su ideología", pero subraya que todos los servidores públicos tienen que cumplir la ley "en un marco constitucional y democrático" y que, en los últimos tiempos, se han detectado "prácticas" que se alejan de esa norma.

PUBLICIDAD

INTRODUCIR CONTROLES Y EVALUACIONES

En este contexto, la federación de izquierdas integrada en Sumar, apuesta por "estimular mucho una especie de control, seguimiento y evaluación" de este asunto en las academias de formación de los distintos cuerpos.

PUBLICIDAD

"Es necesario que haya una garantía de formación en valores democráticos, que nosotros estimamos se ha dejado un poco al margen en estos últimos años y que está haciendo que hayan entrado en los cuerpos de seguridad gentes profundamente reaccionarias que están aplicando sus ideales a su ejercicio como funcionario", alerta Maíllo.