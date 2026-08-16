Italia, primera de la clasificación por países; España séptima

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Redacción deportes, 16 ago (EFE).- Italia finalizó los Europeos de atletismo de Birmingham (Reino Unido) en lo más alto de la clasificación por países al lograr veintidós medallas, diez de ellas de oro, un resultado que por segunda vez consecutiva les coloca como la nación continental número uno de los campeonatos, al igual que ocurrió en Roma 2024.

La selección italiana ha liderado el podio con 22 medallas (10 oros, 6 platas y 6 bronces), seguida de Gran Bretaña e Irlanda del Norte con 19 (9, 8 y 2) y Alemania con 21 (6, 10 y 5).

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España, con ocho medallas (2,2,4) terminó séptima del medallero general.

En la clasificación por plazas de finalistas, Italia también ocupa la primera posición con 226 puntos sumados de las diferentes posiciones de sus atletas que concluyeron entre los ocho primeros en las 54 finales disputadas. Por detrás Gran Bretaña e Irlanda del Norte con 211.5 y Alemania con 196. España acabó sexta con 112.

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Durante el campeonato se batieron 74 récords, dos de ellos del mundo (la española María Pérez en medio maratón marcha -1h30:06- y la italiana Sofía Fiorini en maratón marcha -3:15.11-) y 54 de Europa. EFE