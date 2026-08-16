Íñigo Pérez: “No entramos al partido con la frecuencia emocional adecuada”

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Santander, 16 ago (EFE).- El entrenador del Villarreal, Íñigo Pérez, que debutó este domingo en encuentro oficial con el conjunto amarillo, dijo que su equipo “no entró al partido con la frecuencia emocional adecuada”, tras el empate ante el Real Racing Club (2-2).

“Nos ha penalizado no iniciar el partido con la frecuencia emocional que requería un encuentro en El Sardinero y más tras la vuelta del Racing a Primera”, afirmó.

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El Villarreal empató con tantos de Pape Gueye y Nicolas Pepé antes del final de la primera parte, tras haberse visto por detrás con un 2-0 en el marcador.

El técnico reconoció que a su equipo “le faltó finura”, pero destacó que lo positivo “es la respuesta de los jugadores tras ir abajo en el marcador”.

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Sobre los goles encajados tras pérdidas, afirmó que cuando la salida de balón sale bien “todo el mundo aplaude”, pero que cuando ocurre lo contrario “sabes que te quedas solo con la propuesta”.

“No me preocupan los errores y menos viniendo de Foyth, con un índice de acierto tan alto en los pases”, señaló en referencia a la pérdida de balón del defensor argentino que originó el segundo gol del Racing.

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Sobre su nueva etapa en el Villarreal, aseguró que está “muy contento con los jugadores, el cuerpo técnico y todas las personas que forman el club”. “Las palabras son ilusión, emoción y gratitud”, recalcó. EFE

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