Hidalgo (Dépor) cree que el Elche de Anselmi hace "muchas cosas parecidas" al de Sarabia

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A Coruña, 16 ago (EFE).- El entrenador del Deportivo, Antonio Hidalgo, cree que el nuevo Elche del argentino Martín Anselmi mantiene la misma filosofía de juego que durante la etapa de Eder Sarabia en el banquillo del Martínez Valero.

“Viene un equipo que, aunque haya cambiado de entrenador, hace cosas muy parecidas a las de la temporada pasada, con matices. Es un equipo que va a tener mucho balón y por ahí nos va a exigir, así que tendremos que saber cómo hacerles daño en esas fases débiles que tienen”, indicó.

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Hidalgo está contento con el rendimiento que ha ofrecido su equipo durante la pretemporada, pese a que las molestias de “demasiados jugadores” le han condicionado “un poco a la hora de probar algunas situaciones”, especialmente en la banda derecha.

“Creo que tanto ofensiva como defensivamente vamos a tener que hacer cosas distintas porque la exigencia del rival en Primera va a ser mucho mayor, pero nosotros también tenemos más nivel que el año pasado”, señaló acerca de su retorno a LaLiga EA Sports (Primera) tras lograr el ascenso al término de la pasada campaña.

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En este sentido, dijo que les esperan “épocas difíciles” porque hay rivales de “muchísima entidad y potencial”, por eso incidió en la importancia de que tanto los aficionados como los jugadores sean conscientes de la “dificultad” que les espera.

“El año pasado éramos muy protagonistas y todo el año estuvimos en la parte alta. Vamos a ver dónde nos va poniendo la temporada, pero sabiendo la dificultad que tiene y teniendo una cabeza muy constante. Hay que hacer muchas cosas bien y tienes que estar muy ajustado. Ya lo vimos contra el Madrid. Te desajustas una vez y, con un control espectacular de Brahim, te ganan el partido”, recordó en referencia al Trofeo Teresa Herrera disputado contra el Real Madrid.

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Hidalgo confirmó que David Mella está listo para arrancar como titular después de superar la grave lesión de rodilla que sufrió la pasada temporada, pero no dio pistas sobre el estado físico de Yeremay Hernández y Altimira.

“Lo más importante es que él se encuentre bien. Es importante tener en cuenta sus sensaciones, el volumen de trabajo que pueda aceptar. Estamos al principio de la liga y tenemos que ir con calma”, subrayó el preparador del Dépor, quien reveló que ha mantenido una charla con el canterano Dani Barcia para explicarle que tendrá muy difícil tener minutos como deportivista en Primera.

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“En los últimos días, hemos sido claros con Dani. Le hemos explicado la rotación que pueda haber, también pensando en que pueda llegar algún jugador más en esa posición. A partir de ahí, Dani deberá analizar las posibilidades u opciones que tenga para su futuro”, concluyó. EFE

Dmg/cmm