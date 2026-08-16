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Fotos de la Selección, meninas poliédricas y la llave 899 entre los regalos del Congreso

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Madrid, 16 ago (EFE).- Una foto de la victoria de la Selección Española de Fútbol en la Eurocopa 2012, una menina poliédrica combinación de las banderas francesa y española, la llave 899 de la Caja de las Letras o una bandera ucraniana son algunos de los regalos institucionales que atesora el Congreso.

En los tres años que van de legislatura, la Cámara Baja ha recibido más de un centenar de obsequios en el marco de visitas oficiales y encuentros diplomáticos, según su Portal de Transparencia.

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Se trata de 112 obsequios, entre enseres, libros y otros objetos, entregados directamente a la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, u otras delegaciones oficiales parlamentarias.

El inventario incluye el plato de cerámica que el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, entregó a la presidenta en su visita oficial del pasado 18 de noviembre para recabar apoyo político y militar frente a Rusia.

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En el habitual intercambio de regalos, Armengol dio a Zelenski la figura de un león de bronce, réplica de los leones del Congreso.

De la cultura tradicional ucraniana también procede la mantelería bordada con la que obsequió al Congreso en mayo de este año la primera ministra de Ucrania, Yulia Svyrydenko, junto a una bandera de su país firmada.

Curioso fue el regalo del presidente de la Rada Suprema ucraniana, Ruslan Stefanchuk, quien en su estancia de febrero eligió un fotografía enmarcada de la proclamación de España como campeona de Europa de fútbol en 2012 tras vencer por cuatro a cero a Italia en el Estadio Olímpico de Kiev.

Otro obsequio "deportivo" registrado es la caja con artículos de los Juegos Paralímpicos de París 2024 - auriculares, sombrero, bolsa de tela y láminas conmemorativas- que entregaron el presidente de la ONCE, Miguel Carballeda, y el vicepresidente del Comité Paralímpico Español, Alberto Durán.

Entre los textiles inventariados destaca también la túnica de gala bordada donada por la Comisión de Amistad Parlamentaria de la Asamblea Nacional de Kuwait, además de pañuelos de seda natural y corbatas.

Los objetos decorativos protagonizan buen parte de las donaciones, como la menina poliédrica de inspiración cubista que entrelaza los colores azul, blanco y rojo de la bandera francesa con el rojo y amarillo de la española.

Símbolo de la alianza y los lazos comerciales entre ambos países fue elegida como regalo por el presidente de la Cámara de Comercio Franco-Española, Sébastien Guigues, con motivo del 130 aniversario de la institución.

En el Congreso se custodia también la llave de la Caja de las Letras número 899 que desde el 4 de marzo de este año recoge el legado de Clara Campoamor, impulsora de la aprobación del sufragio femenino en España en 1931.

Con motivo del Día Internacional de las Mujeres, el Instituto Cervantes entregó a la presidenta la llave de acceso a bienes personales de Campoamor y un tomo original de las sesiones del Congreso con sus discursos.

Algunos de los regalos más numerosos son libros y publicaciones de materias muy diversas y, de ellos, destaca el titulado 'Los pueblos mágicos', obsequiado por el embajador de México en España, Quirino Ordaz.

Otras piezas recurrentes son placas, medallas, monedas conmemorativas, bolígrafos, litografías, cajas labradas, relojes y jarrones.

La normativa sobre regalos institucionales en el Congreso establece que los diputados no pueden aceptar regalos en actos oficiales cuyo valor supere los 150 euros y deberán, si no se pueden rehusar en el momento, aceptarlos en nombre de la institución y entregarlos a la misma.

La regla general es que no se aceptarán obsequios, cualquiera que sea su valor, que puedan interpretarse como intento de influir en decisiones o votos.

En el caso de delegaciones y visitas institucionales, se establece también el límite de 150 euros para el valor de las atenciones recibidas; si lo superan o se consideran institucionales deben depositarse para inventario y custodia en el Congreso, que actualiza el registro cada tres meses. EFE

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