España, a la conquista del Europeo de fútbol 5 para ciegos

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Redacción deportes, 16 ago (EFE).- La selección española de fútbol 5 para ciegos disputa en Estrasburgo (Francia), del 17 al 24 de agosto, el Campeonato de Europa con el objetivo de conseguir una de las tres plazas que dan acceso a jugar el Mundial de 2027 y que dará billetes para los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 2028.

La ‘Roja Paralímpica’, encuadrada en el grupo B de la competición, se estrenará el lunes 17 ante Turquía y después jugará contra Italia y cerrará la primera fase ante Rumanía.

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El grupo A lo componen Grecia, Alemania, Francia e Inglaterra. Los dos primeros equipos de cada grupo pasarán a semifinales.

España afronta este Europeo con "optimismo e ilusión" gracias al trabajo desarrollado durante el año por un equipo “formado por la unión perfecta entre jóvenes y veteranos”, según asegura el seleccionador, Julián Martín.

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Los jugadores convocados por el técnico español para este campeonato son Daniel Barrenechea y Alberto García (porteros), Robert Alexander Echeverría, Javier Serrato, Joel Sánchez, Unait Sánchez, Adolfo Acosta, Álvaro Gómez-Cambronero, Andrés Herrero y Miguel Ángel Sánchez. EFE