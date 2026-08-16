El relevo 4x100 mixto da la última alegría a España con un bronce

Guardar

Redacción deportes, 16 ago (EFE).- El relevo 4x100 mixto formado por Guillem Crespí, Maribel Pérez, Andoni Calbano y Jaël Bestué logró este domingo la medalla de bronce en la última jornada de los Europeos de atletismo de Birmingham (Reino Unido), de los que España se despide con ocho medallas resumidas en dos oros, dos platas y cuatro bronces.

La última alegría para el equipo español en estos Europeos la dio el relevo 4x100 mixto, que, con un tiempo de 40.42, récord nacional, sumó una valiosa medalla de bronce en una carrera muy rápida.

PUBLICIDAD

El triunfo fue para Gran Bretaña con 39.97, récord de Europa, con un equipo compuesto por un ramillete de estrellas de la velocidad como Jeremiah Azu, Dina Asher Smith, Zharnel Hughes y Amy Hunt, y la plata para Alemania con 40.11.

A un paso del podio se quedó el burgalés Dani Arce, que a falta de 300 metros en los 3.000 obstáculos iba segundo pero no pudo responder al ataque de sus rivales en la última vuelta y finalizó cuarto con 8:27.02, a 37 centésimas del bronce.

PUBLICIDAD

El otro español en los 3.000 obstáculos, el madrileño Alejandro Quijada, logró puesto de finalista con una sexta posición y un crono de 8:29.15.

En el lanzamiento de jabalina, Yulenmis Aguilar, pupila de Raimundo Fernández, se resarció en la calificación de Birmingham del amargo sabor que le dejó la eliminación en los Europeos de Roma en la primera ronda. Sin embargo, en el día decisivo, la española de origen cubano no pudo repetir, al menos, los 59,85 metros de la calificación para pelear por las medallas.

PUBLICIDAD

Su concurso comenzó con un lanzamiento de 55,62 metros, al que le siguieron otros dos de 57,06 y 55,78, un registro que la impidió pasar a la mejora y luchar por el podio.

En el foso la valenciana Fátima Diame realizó su mejor actuación de siempre en un gran campeonato internacional al aire libre con un sexto puesto y una marca 6,80 metros, a veinte centímetros del oro de la italiana Larissa Iapichino (7,00) y a dieciocho de la francesa Hilary Kpatcha (6,98), que se adjudicó el bronce.

PUBLICIDAD

La última carrera de la última jornada fue el relevo femenino del 4x400, en el que participaron las llamadas 'Golden bubbles', formadas por Paula Sevilla, Ana Prieto, Rocío Arroyo y Blanca Hervás, que firmaron un crono de 3:24.39, el mejor resultado de este relevo en la historia de los campeonatos continentales.

La carrera femenina fue de dominio absoluto de Países Bajos, que, con un equipo liderado por Femke Bol, que hizo la última posta y sintió el atrevimiento de Emily Newnham, se llevó el triunfo con 3:21.10. Gran Bretaña fue segunda con 3:21.68´y tercera Italia con 3:23.57.

PUBLICIDAD

España cierra los Europeos de atletismo de Birmingham con ocho medallas tras los oros de los marchadores María Pérez y Paúl McGrath, las platas de Miguel Ángel López, también en marcha, y de Marta García en 5.000, y los bronces en marcha de Raquel González, de Mohamed Attaoui en 800, del equipo femenino de maratón y del relevo 4x400 mixto. EFE