El globo de Betanzos eleva al cielo el Mundial conquistado por España

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Santiago de Compostela, 16 ago (EFE).- El globo de Betanzos (A Coruña), que presume de ser el aerostato de papel más grande del mundo, ha elevado este domingo al cielo el Mundial conquistado por la selección española, un hito que ha sido elegido para ilustrar varios de sus dieciséis cuarterones, cargados, como siempre, de sátira.

En el 151 aniversario del globo, unas 50.000 personas vieron cómo partía de la Plaza García Hermanos con la copa del Mundo levantada por el centrocampista Rodri Hernández junto al texto 'Entonces... ¿Las Malvinas son españolas?'.

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El Mundial protagonizó otro cuarterón con las caricaturas de un pequeño Donald Trump, presidente de Estados Unidos, al lado de un gigante del lateral internacional español Marc Cucurella, convertido en cohete para alcanzar la segunda estrella.

El eclipse solar, con el globo tapando el sol, fue otro de los motivos elegidos, y no faltaron las críticas a la política, en general, y a Pedro Sánchez, en particular, a modo de cómic: 'Venimos por la corrupción y ya casi la tenemos toda'.

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Tampoco se libró el Gobierno autonómico, en concreto, el Servizo Galego de Saúde y su "nueva zona de espera", un cementerio.

"Nuestros políticos tendrán que aprender de nuestros futbolistas", rezaba otro de los mensajes del globo.

A cinco minutos para la 1 de la madrugada, tras más una hora de inflado con fuego, el globo inició su vuelo.

La elaboración del aerostato conserva técnicas artesanales, con un pegamento hecho a base de harina de centeno macho cocida con agua.

El lanzamiento del globo de Betanzos es el acto central de las fiestas de San Roque y una de las tradiciones más emblemáticas de esta localidad coruñesa.

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Se remonta a 1875, cuando el albardero Claudino Pita decidió homenajear al santo construyendo un globo de papel.

El aerostato de papel más grande del mundo mide unos 25 metros de alto, 50 de circunferencia y se fabrica artesanalmente con alrededor de 160 kilos de papel distribuidos en 16 cuarterones.

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La familia Pita (ahora a través de la Fundación Globo de Betanzos, que incluye al Ayuntamiento) ha sido la encargada histórica de mantener la tradición, salvo en contadas ocasiones, principalmente durante la Guerra Civil y, más recientemente, en 2020 y 2021 por la pandemia, además de 2023, cuando no llegó a fabricarse a tiempo.

Antes de lanzar el globo, las fiestas de San Roque han incluido la centenaria ofrenda, en la que la alcaldesa, María Barral, ha pedido por la paz y se ha acordado de los problemas de jóvenes y mayores, de las mujeres víctimas de violencia, de las personas enfermas y de dificultades como el acceso a la vivienda o la soledad no deseada. EFE

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(Foto)