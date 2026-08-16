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Duplantis, Ruppert y el relevo británico del 4x100 mixto engrandecen la jornada final

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Redacción deportes, 16 ago (EFE).- El pertiguista sueco Armand Duplantis, con su cuarto título consecutivo, el alemán Frederik Ruppert, dominador de los 3.000 obstáculos, y el relevo 4x100 mixto, con récord continental, engrandecieron este domingo con sus actuaciones la jornada final de los Europeos de atletismo de Birmingham (Reino Unido) celebrada en el Estadio Alexander.

Duplantis, de 26 años, sigue agrandando su leyenda como un deportista único. Ha batido el récord del mundo en quince ocasiones hasta situarlo en 6,31 metros, una marca muy lejana respecto a la que le sirvió para ganar en Birmingham, que fue de 6,15, ya que no encontró demasiada oposición en sus rivales.

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La plata fue para el griego Emmanouil Karalis, que, con 6,00 metros, volvió a repetir el segundo puesto de hace dos años en Roma y que desde que compite con Duplantis acumula subcampeonatos.

El bronce se lo llevó el francés Baptiste Thiery con 5,85 metros.

En los 3.000 obstáculos, el alemán Frederik Ruppert, principal favorito al oro, logró la victoria con un crono de 8:25.33 después de un decisivo último kilómetro a 2:34.

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Ruppert se puso en cabeza a falta de 600 metros y contuvo el ataque del luxemburgués Ruben Querinjean, que se llevó la plata con 8:25.61. Otro alemán, Karl Bebendorf, completó el podio al ser tercero.

El español Dani Arce, que lideraba la prueba a los 2.000 metros y era segundo a falta de 300, se desmoronó en el momento que la carrera se aceleró en la última vuelta y acabó cuarto con 8:27.02, a 37 centésimas del bronce.

En la final del relevo 4x100 mixto el triunfo fue para Gran Bretaña con 39.97, récord de Europa, con un equipo compuesto por un ramillete de estrellas de la velocidad como Jeremiah Azu, Dina Asher Smith, Zharnel Hughes y Amy Hunt. Además, hicieron historia porque se convirtieron en el primer equipo de la historia en bajar de los 40 segundos en la prueba.

La plata en el 4x100 mixto fue para Alemania con 40.11 y el bronce para España con 40.42.

El otro relevo de esta última jornada fue el 4x400, tanto en categoría masculina como femenino.

La carrera femenina fue de dominio absoluto de Países Bajos, que, con un equipo liderado por Femke Bol, que hizo la última posta y sintió el atrevimiento de Emily Newnham, se llevó el triunfo con 3:21.10. Gran Bretaña fue segunda con 3:21.68´y tercera Italia con 3:23.57.

La carrera masculina se resolvió de forma más ajustada, al esprint, cayendo del lado del equipo italiano, ya que en la última posta Lorenzo Benati (2:59.16) fue tres centésimas más rápido que el británico Charles Dobson (2:59.19). El bronce fue para Países Bajos.

En los 1.500 no hubo sorpresas y la gran favorita, la británica Georgia Hunter Bell, plusmarquista inglesa de la distancia, se impuso con mucha autoridad con un tiempo de 4:07.78, logrando además su segundo oro del año tras el logrado en Torun (Polonia) en marzo en el Mundial de pista cubierta.

El podio del 1.500 femenino lo completaron la polaca Klaudia Kazimierska con 4:08.80 y la portuguesa Patricia Silva con 4:09.22.

Sobre el foso, la italiana Larissa Iapichino alcanzó los 7,00 metros y, tras la plata continental de hace dos años en Roma 2024 y en el Mundial de pista cubierta de Torun de este año, logró recoger un oro europeo al aire libre por primera vez por solo un centímetro.

Iapichino tomó el testigo de la alemana Malaika Mihambo, campeona europea en Berlín 2018 y Roma 2024 y que en esta ocasión, con un mejor salto de 6,94 metros, quedó quinta.

La medalla de plata fue la británica Jazmin Sawyers con 6,99 metros y el bronce para la francesa Hilary Kpatcha con 6,98.

La croata Sara Kolak, con una marca de 62,43 metros, se colgó el oro en lanzamiento de jabalina, por delante de la alemana Julia Ulbricht (61,53), plata, y la serbia Adriana Vilagoš (60,93), bronce.

La suiza Leonie Hügli, que lideró la clasificación con una marca personal de 62,33 metros, solo pudo alcanzar los 54,55 y finalizó en décimo lugar, mientras que la campeona europea de 2022, la griega Elina Tzengko, concluyó undécima con 54,01.

En la sesión matutina se celebraron las dos pruebas de maratón, que se saldaron con victorias individuales de la finlandesa Alisa Vainio con 2h22:26, y el alemán Amanal Petros con 2h09:11, ambos con récord de los campeonatos.

Por equipos, en categoría femenina, el podio femenino fue para Reino Unido (oro), Italia (plata) y España (bronce), mientras que en la masculina el triunfo fue para Israel (oro), Alemania (plata) y Francia (bronce). EFE

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