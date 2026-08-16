Detenido un hombre de 32 años por matar a golpes a su compañero de piso en Málaga

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Málaga, 16 ago (EFE).- Un hombre de 32 años ha sido detenido por la Policía Nacional por haber matado supuestamente a golpes a su compañero de piso, de 52, que fue hallado sin vida y con signos de violencia el pasado jueves, día 13, en un domicilio de Málaga.

El detenido se ha inculpado del homicidio durante la toma de declaración en la sede policial y ha sido puesto a disposición judicial este domingo, han informado fuentes policiales.

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Los dos hombres compartían una vivienda situada en el distrito de Bailén Miraflores junto a otros dos varones. Fue uno de ellos -distinto al que ha sido arrestado- quien alertó el pasado jueves a los servicios de emergencia de que un amigo no respiraba.

Tras confirmar los servicios sanitarios su fallecimiento, agentes de la Policía Nacional realizaron una inspección ocular de la vivienda y comprobaron que este hombre presentaba hematomas compatibles con una muerte violenta.

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La autopsia confirmó la naturaleza violenta de la muerte, que se produjo por politraumatismos, y el grupo de Homicidios de la Comisaría de Málaga se hizo cargo de la investigación de los hechos.

Entre otras diligencias, los agentes tomaron declaración a los compañeros de piso de la víctima. Uno de ellos, tras manifestar versiones incoherentes, confesó que en días previos le llegó a golpear en varias ocasiones, sin que acudiera a un centro médico. EFE

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