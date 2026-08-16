Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

Detenido un hombre de 32 años por matar a golpes a su compañero de piso en Málaga

Guardar

Málaga, 16 ago (EFE).- Un hombre de 32 años ha sido detenido por la Policía Nacional por haber matado supuestamente a golpes a su compañero de piso, de 52, que fue hallado sin vida y con signos de violencia el pasado jueves, día 13, en un domicilio de Málaga.

El detenido se ha inculpado del homicidio durante la toma de declaración en la sede policial y ha sido puesto a disposición judicial este domingo, han informado fuentes policiales.

PUBLICIDAD

Los dos hombres compartían una vivienda situada en el distrito de Bailén Miraflores junto a otros dos varones. Fue uno de ellos -distinto al que ha sido arrestado- quien alertó el pasado jueves a los servicios de emergencia de que un amigo no respiraba.

Tras confirmar los servicios sanitarios su fallecimiento, agentes de la Policía Nacional realizaron una inspección ocular de la vivienda y comprobaron que este hombre presentaba hematomas compatibles con una muerte violenta.

PUBLICIDAD

La autopsia confirmó la naturaleza violenta de la muerte, que se produjo por politraumatismos, y el grupo de Homicidios de la Comisaría de Málaga se hizo cargo de la investigación de los hechos.

Entre otras diligencias, los agentes tomaron declaración a los compañeros de piso de la víctima. Uno de ellos, tras manifestar versiones incoherentes, confesó que en días previos le llegó a golpear en varias ocasiones, sin que acudiera a un centro médico. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un adolescente construye con una impresora 3D una silla de ruedas para un bebé de 21 meses

Zac Waters dedicó sus vacaciones de verano a diseñar, fabricar y ensamblar esta herramienta para ayudar a las necesidades de la pequeña

Un adolescente construye con una impresora 3D una silla de ruedas para un bebé de 21 meses

La Séptima ficha a Alba Carrillo como rostro del magacín de fines de semana que prepara: competirá contra la productora que la expulsó de Telecinco

Tras presentar su propio espacio en Ten con ‘El sótano club’, Carrillo saltará al nuevo canal de TDT

La Séptima ficha a Alba Carrillo como rostro del magacín de fines de semana que prepara: competirá contra la productora que la expulsó de Telecinco

Resultados del Sorteo 4 Super Once: ganadores y números premiados

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados del Sorteo 4 Super Once: ganadores y números premiados

La neurociencia lo confirma: algo puede gustarte cuando lo ves muchas veces

Nuestro cerebro puede modificar la percepción que tenemos de lo que nos resulta familiar

La neurociencia lo confirma: algo puede gustarte cuando lo ves muchas veces

Un Renault 5 de 1982 olvidado durante 43 años en una granja francesa alcanza un precio récord en una subasta: solo había recorrido 12 kilómetros

La propietaria lo compró nuevo en 1982 sin tener todavía el carné de conducir y, aunque acabó obteniéndolo, apenas llegó a utilizar el vehículo, que permaneció guardado durante décadas con la batería desconectada

Un Renault 5 de 1982 olvidado durante 43 años en una granja francesa alcanza un precio récord en una subasta: solo había recorrido 12 kilómetros
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un Renault 5 de 1982 olvidado durante 43 años en una granja francesa alcanza un precio récord en una subasta: solo había recorrido 12 kilómetros

Un Renault 5 de 1982 olvidado durante 43 años en una granja francesa alcanza un precio récord en una subasta: solo había recorrido 12 kilómetros

Dos heridos tras estrellarse una avioneta de una escuela de pilotos en un campo de cereal de Viana (Navarra)

La prensa marroquí afirma que la expulsión de los periodistas de RTVE y EFE fue una medida de “reciprocidad” por las restricciones impuestas por España

La Justicia deniega la nacionalidad española por origen sefardí a un salvadoreño que presentó certificados del rabino de su país y un informe sobre sus apellidos

El mapa de peligrosidad de Estados Unidos sobre España que la sitúa por encima de Senegal: recomienda extremar la precaución en Ceuta y alerta por terrorismo

ECONOMÍA

Andrea Llorente, abogada: “Cortar la luz o el agua a un okupa ya no es un delito”

Andrea Llorente, abogada: “Cortar la luz o el agua a un okupa ya no es un delito”

Los huevos cuestan un 13% más, las fresas se disparan un 17% y los cítricos un 15%: los alimentos que más se encarecen en España en el último año

Vivir y trabajar en un barco o por qué hay tantas muertes entre pescadores: “Cuando hay una emergencia, la respuesta no es tan inmediata como en tierra”

Subir el IVA al turismo, ¿un golpe al bolsillo y al sector o una vía para frenar la masificación y su impacto sobre la vivienda?

Trucos y maniobras al volante para ahorrar hasta un 58% en gasolina y diesel este verano en tus viajes con el coche

DEPORTES

Ni la pandemia la lió tanto: LaLiga empieza a medio gas y se descuelga del resto de Europa

Ni la pandemia la lió tanto: LaLiga empieza a medio gas y se descuelga del resto de Europa

Ya es oficial: Ferran Torres, nuevo jugador del PSG después de que el FC Barcelona cierre el fichaje por más de 50 millones de euros y ya piense en Julián Álvarez

María Pérez y Paul McGrath consiguen dos oros para España en Marcha en la final de Birmingham con un bonito gesto de Pérez con su competidora y amiga íntima

Del exilio de Vallehermoso al destierro en Butarque 50 años después: el Rayo Vallecano se queda sin aniversario y empieza LaLiga sin casa

Rodri no descarta quedarse en el Manchester City: “Daré todo lo que tengo en este club durante los próximos 12 meses”