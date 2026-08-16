Dado de alta al menor que seguía ingresado en Pamplona tras intoxicación por cloro

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Pamplona, 16 ago (EFE).- El menor de edad de 6 años que permanecía ingresado en el Hospital Universitario de Navarra (HUN) tras la intoxicación múltiple por una nube de gas cloro el viernes en el Complejo Deportivo Municipal de Viana fue dado de alta el sábado, según ha informado el Departamento de Salud navarro este domingo.

De ese modo, ya han recibido el alta todas las personas que fueron hospitalizadas tras el incidente.

Once personas resultaron intoxicadas el viernes por una nube de gas cloro en el Complejo Deportivo Municipal de Viana, y seis de ellas fueron trasladadas a centros hospitalarios de Navarra y La Rioja.

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Según informó SOS Navarra el viernes, varios de los afectados eran menores de edad y tan solo dos de los niños presentaban pronóstico reservado, que la Guardia Civil elevó a grave, mientras que el resto tenía carácter leve. EFE