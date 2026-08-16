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Bendodo pide a la ministra de Sanidad que dimita por el "colapso sanitario" en Ceuta

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Sevilla, 16 ago (EFE).- El vicesecretario de Política Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha acusado a Pedro Sánchez de convertir a Ceuta en “un 'photocall' de ministros" y ha pedido a la ministra de Sanidad, Mónica García, que dimita por el "colapso sanitario".

"Mónica García, tras toda una legislatura sin viajar a Ceuta, se digna este domingo a visitar la ciudad 17 días después de la invasión", ha censurado Bendodo, quien ha señalado que "han entrado más de 70.000 personas, algunas con patologías muy graves, y el refuerzo desde el Gobierno son dos médicos y dos enfermeros”.

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Según el dirigente del PP, que ha visitado este domingo Tarifa (Cádiz), los médicos que doblan y triplican turnos están sosteniendo las urgencias en Ceuta y, por eso, le ha recriminado al Gobierno de España "cuando los sanitarios se quejan les llame alarmistas cuando lo que tienen que hacer es dar las gracias".

Ha responsabilizado a la ministra del "colapso sanitario en la ciudad de Ceuta" y ha apostillado: "ya no le pido que vaya, le pido que dimita”.

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“Aquello ha parecido más un 'photocall' de agosto que un Gobierno gestionando una crisis: muchas visitas, muchas fotos y, más de dos semanas después, cero soluciones”, ha afirmado Bendodo, quien ha alertado de que hay una falta absoluta de explicaciones sobre lo ocurrido, como pasó en el apagón.

También se ha preguntado “qué más tiene que pasar en España para que Pedro Sánchez interrumpa sus vacaciones y ejerza de presidente del Gobierno después de su visita fugaz a Ceuta antes de irse a La Mareta" y ha incidido en el "abandono del Gobierno a Ceuta antes, durante y después de la invasión".

Ha censurado que el presidente del Gobierno "esté más pendiente del eclipse, de descubrir nuevos artistas en Spotify y recomendando libros" y ha criticado que “en estas dos semanas de crisis le haya dedicado a Ceuta menos de dos horas”.EFE

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