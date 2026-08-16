Bejís (Castellón) se recupera de la fuerte tormenta que dejó 186 litros por metro cuadrado

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Castellón, 16 ago (EFE).- El municipio castellonense de Bejís se recupera "poco a poco" de la tormenta de intensidad torrencial que este sábado dejó 186 litros por metro cuadrado en su término -126 l/m2 en solo una hora- y provocó la inundación de bajos, daños en los puentes y derrumbes y caída de árboles en las carreteras.

"Estamos recuperando poco a poco la normalidad", ha asegurado este domingo a EFE la alcaldesa de esta localidad, María José Madrid, quien ha indicado que la tromba fue tan fuerte que llegó a asustarse y pensó que sí seguía así "sería como la dana". Aunque finalmente no fue tan grave, si produjo daños en la población.

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Según Madrid, "empezó lloviendo poco a poco y lo hizo cada vez más hasta que cayó una tromba de agua, y durante todo el tiempo con granizo del tamaño de una nuez, lo que tapó los desagües del municipio, que no dieron abasto para tanta agua, y se inundaron algunos bajos de viviendas".

También el salón del Ayuntamiento quedó inundado, se cayó la pared de un vecino, uno de los puentes de acceso a la población quedó intransitable y por otro se puede pasar pero con precaución. También los caminos resultado afectados por derrumbes y la caída de árboles.

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Según informó la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la tormenta de intensidad torrencial estuvo ayer muy focalizada entre Bejís, Torás y Teresa, en la provincia de Castellón, y el primer municipio acumuló 186,2 l/m² entre las 15:00 y las 17:30, con un máximo de 122,8 en una hora (entre las 16 y las 17 horas) y una racha de viento de 101 kilómetros por hora a las 16:20.

El temporal también descargó con fuerza en el municipio castellonense de Torás, donde hubo acumulados de 142 litros por metro cuadrado, en Calles (Valencia), donde la tormenta dejó 75,4 l/m2; Sinarcas (Valencia), con 50 litros por metro cuadrado; o El Toro (Castellón), con 47,2 l/m2.

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En la capital valenciana, los bomberos realizaron 192 actuaciones, entre ellas numerosos incendios provocados por rayos y servicios en fachadas y árboles, y bomberos del Consorcio Provincial de Castellón atendieron incendios rurales y forestas y otros cinco servicios relacionados con este episodio de tormentas, según Emergencias de la Generalitat. EFE