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Andorra, Tenerife, Mallorca, Burgos, Las Palmas y Castellón marcan el ritmo

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Madrid, 16 ago (EFE).- El inicio contundente del Andorra, con un 5-1 al Ceuta y como primer líder, sobresalió en la puesta en escena en LaLiga Hypermotion, en la que marca el ritmo junto al Tenerife, al Mallorca, al Burgos, a Las Palmas y al Castellón, por ese orden, todos ellos con tres puntos y a falta del Sporting de Gijón-Sabadell y del Almería-Eldense de este lunes.

La cima es del Andorra. Así lo establecen los cinco goles con los que superó al Ceuta, anotados por Jordi Cano, Thomas Carrique, Nacho Quintana (2) y Alejandro Calvo. Los dos primeros con sendas asistencias de tacón de Carrique y Jordi Cano.

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El gol ceutí fue de Jordi Escobar, aunque no evita el inicio en la última posición de su equipo, que comparte los cero puntos con el Valladolid, la Real Sociedad B, el Eibar, el Córdoba y el Albacete.

El Tenerife retornó desde la Primera RFEF con convicción. La desplegó en su victoria por 1-3 contra el Eibar. Su primera ocasión fue gol de Enric Gallego, en el minuto 7. Antes, Daniel Martín, su portero, se lució, indispensable, a un cabezazo de Markel Arana. El 1-1 posterior de Bautista, en el 36, tampoco impidió el triunfo del conjunto canario, que retomó la ventaja con el 1-2 de Jesús Alvarez y sentenció con el 1-3 de Iván Chapela.

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El Burgos se impuso 3-2 al Córdoba en el minuto 92. David González transformó el triunfo con un testarazo, después de los vaivenes en el marcador de El Plantío. Primero marcaron los visitantes, por medio de Yousouff Diarra; después remontaron los locales, con los goles de Alex Fores y Javi Llabrés, y aún antes del descanso niveló de nuevo Eder García.

Y, por un gol de Sandro Ramírez, en el minuto 93, ganó Las Palmas al Albacete por 2-1. Antes marcó Jesé Rodríguez, en el 21, y empató San Bartolomé en el 85. Hubo más noticias, como la lesión en la rodilla izquierda del jugador del Albacete Samuel Obeng, que parece grave a falta de pruebas y que lo obligó a retirarse del campo en el inicio del segundo tiempo, y el debut en Las Palmas del adolescente Rafael Cruz, de 16 años.

También venció el Mallorca. En su caída a la categoría de plata, ya sin los goles de Vedat Muriqi, empezó con tino, con una victoria por 2-0 sobre el Valladolid, con los goles de Pablo Torre, de falta directa, y Antonio Raillo, de cabeza, que lo ponen también en el grupo de arriba; igual que el Castellón, vencedor por 0-1 ante la Real Sociedad B.

Autor de doce goles la pasada temporada, Ousmane Camara dio el triunfo al Castellón. El primer gol de la campaña, el viernes, llevó la firma del atacante guineano de 24 años, que tan solo necesitó siete minutos para marcar la diferencia ante la Real Sociedad B con el 0-1 con el que resolvió la victoria.

El Girona salvó un punto ante el Leganés en Montilivi (1-1). Hace dos años jugó la Liga de Campeones. Ahora está en LaLiga Hypermotion. Su dominio en la primera parte no fue suficiente. Tampoco su ofensiva después del golazo del 0-1 de Naim, con un zurdazo desde 25 metros. En el 89 anotó Abel Ruiz el 1-1, tras un rechace en un córner.

El debut de Albert Celades con el Cádiz, después de la destitución de Imanol Idiakez antes del comienzo del campeonato, se saldó con un empate sin goles contra el Celta Fortuna; el mismo marcador, también el sábado, del duelo entre el Oviedo y el Granada, en el regreso un año después del conjunto carbayón a Segunda División. EFE

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