Ana Matnadze suma su séptima corona nacional en el relámpago

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Jaén, 16 ago (EFE).- La georgiana con pasaporte español Ana Matnadze se proclamó campeona de España de ajedrez relámpago en el torneo celebrado en Mengíbar (Jaén), donde terminó en lo más alto de la clasificación con ocho puntos en las once rondas disputadas.

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Matnadze dominó la competición femenina y consiguió una ventaja clara sobre sus principales rivales, en un campeonato marcado por la igualdad en la lucha por las siguientes posiciones. La jugadora, una de las habituales en la élite del ajedrez español, completó un torneo sólido para hacerse con la corona nacional.

La valenciana Marta García ocupó la segunda posición con 6,5 puntos, la misma puntuación que la canaria Sabrina Vega, que terminó tercera atendiendo a los criterios de desempate.

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Vega, una de las grandes referencias del ajedrez femenino español, volvió a situarse entre las mejores en una modalidad especialmente exigente por el ritmo de juego.

Lidia Karen Zapata terminó cuarta también con 6,5 puntos, de manera que las tres jugadoras que acompañaron a Matnadze en las primeras posiciones quedaron separadas únicamente por los criterios de desempate.

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La quinta plaza correspondió a Arami Lobo Pereira, que cerró el campeonato con seis puntos. Rebeca Jiménez Fernández y Liliam Bárbara Blanco García ocuparon la sexta y séptima posiciones, respectivamente, también con seis puntos.

El campeonato disputado en el municipio jiennense de Mengíbar volvió a reunir a una destacada representación del ajedrez femenino español y permitió a Ana Matnadze sumar su séptima corona nacional tras las conseguidas en 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 y 2023. EFE

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jmd/cmm