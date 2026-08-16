Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

Amanal Petros, campeón de Europa de maratón; España, cuarta por equipos

Guardar

Redacción deportes, 16 ago (EFE).- El alemán Amanal Petros, de origen eritreo, se proclamó este domingo campeón de Europa de maratón en Birmingham (Reino Unido), tras una carrera en la que Israel se colgó el oro por equipos y España se quedó a un paso de subir al podio, en la cuarta plaza de la clasificación.

Petros, de 31 años, logró en Birmingham la medalla internacional que le faltaba tras el bronce en medio maratón en el Europeo de Roma 2024 y la plata en el maratón del Mundial de Tokio 2025.

PUBLICIDAD

El alemán, que dio un vuelco a la carrera con un ataque en el kilómetro 25, ganó con un tiempo de 2h09:11, batiendo el récord del campeonato y rebajando en cuarenta segundos la marca anterior de 2h09:51 establecida por Koen Naert en Berlín 2018.

Por detrás, la lucha por las otras dos medallas se decidió en un emocionante final con sólo tres segundos de diferencia. El italiano Pietro Riva se llevó la plata con un crono de 2h09:18 y el israelí Gashau Ayale, de origen etíope, consiguió el bronce con 2h09:21.

PUBLICIDAD

La clasificación por equipos, que se decide al sumar los tres tiempos de los tres primeros atletas de cada país, siendo el menor el que se lleva la victoria, se la adjudicó Israel (6h28:37), que además de Ayale logró meter entre los ocho primeros, con puesto de finalista, a Tadesse Getahon, quinto, y a Haimro Alame, octavo.

La plata por equipos fue para Alemania (6h29:03) y el bronce para Francia (6h32:12).

A un paso de la medalla de bronce se quedó España, que contó con cinco atletas en la competición sin que ninguno lograra quedar en las primeras plazas.

Jorge González fue decimocuarto (2h11:10), Carlos Mayo decimoquinto (2h11:27), Ilias Fifa decimosexto (2h11:33), Ibrahim Chakir vigésimo (2h12:28), Jorge Blanco vigésimo cuarto (2h14:55) y Fernando Carro en el puesto 44 (2h21:14). EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El mapa de peligrosidad de Estados Unidos sobre España: recomienda máxima precaución en Ceuta y sitúa su nivel al mismo que Senegal

El presidente estadounidense utilizó la tragedia en el enclave español para atacar a Europa y reivindicar su política de deportaciones masivas

El mapa de peligrosidad de Estados Unidos sobre España: recomienda máxima precaución en Ceuta y sitúa su nivel al mismo que Senegal

La Guardia Civil incauta en Tenerife 13 toneladas de “gas de la risa”, la droga que gana popularidad entre los jóvenes pese a sus riesgos

Se trata de la segunda mayor aprehensión en Europa de óxido nitroso, cuyo uso recreativo se ha extendido debido a su bajo precio y fácil acceso

La Guardia Civil incauta en Tenerife 13 toneladas de “gas de la risa”, la droga que gana popularidad entre los jóvenes pese a sus riesgos

El cáncer colorrectal aumenta entre los jóvenes y los científicos no logran encontrar la explicación

Aunque vivimos en una época donde hay mayor esperanza de vida, menos enfermedades infecciosas y mejores previsiones para las enfermedades crónicas, hay afecciones que parecen ir en contra de esta tendencia

El cáncer colorrectal aumenta entre los jóvenes y los científicos no logran encontrar la explicación

Avance semanal de ‘La Promesa’ del 17 al 21 de agosto: Curro recibirá una carta reveladora y Máximo decidirá abandonar el palacio

La ficción diaria de La 1 encarará a Carlo con Samuel durante los capítulos de la próxima semana

Avance semanal de ‘La Promesa’ del 17 al 21 de agosto: Curro recibirá una carta reveladora y Máximo decidirá abandonar el palacio

La historia de la tiara de crisantemo que la emperatriz Masako de Japón solo ha utilizado una vez y por qué su hija, la princesa Aiko, nunca podrá llevarla

La joya histórica está reservada para las emperatrices y la princesa está fuera de la línea de sucesión

La historia de la tiara de crisantemo que la emperatriz Masako de Japón solo ha utilizado una vez y por qué su hija, la princesa Aiko, nunca podrá llevarla
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El mapa de peligrosidad de Estados Unidos sobre España que la sitúa por encima de Senegal: recomienda extremar la precaución en Ceuta y alerta por terrorismo

El mapa de peligrosidad de Estados Unidos sobre España que la sitúa por encima de Senegal: recomienda extremar la precaución en Ceuta y alerta por terrorismo

Dos cazas F-18 españoles de la OTAN derriban un dron en el espacio aéreo de Rumanía

Una exconcejala de Barcelona abre la puerta a la ‘sala de máquinas’ y desvela por qué lo que prometen los políticos no se parece a lo que después hacen: “Hay que ser muy paciente para ser democrático”

Tu coche puede ser un peligro para la naturaleza: si no quieres originar un incendio, es importante que revises estos elementos antes de conducir

Las autoridades marroquíes expulsan a la Agencia EFE y TVE de Castillejos y les amenaza con retirarles la acreditación

ECONOMÍA

Vivir y trabajar en un barco o por qué hay tantas muertes entre pescadores: “Cuando hay una emergencia, la respuesta no es tan inmediata como en tierra”

Vivir y trabajar en un barco o por qué hay tantas muertes entre pescadores: “Cuando hay una emergencia, la respuesta no es tan inmediata como en tierra”

Subir el IVA al turismo, ¿un golpe al bolsillo y al sector o una vía para frenar la masificación y su impacto sobre la vivienda?

Trucos y maniobras al volante para ahorrar hasta un 58% en gasolina y diesel este verano en tus viajes con el coche

Grupos de cotización de la Seguridad Social en 2026: cuáles son, cuál te corresponde y cómo afecta a tu nómina y pensión

La prórroga de Almaraz puede “romper” el calendario de cierre de las nucleares y “frenar” el despliegue de las renovables

DEPORTES

Ni la pandemia la lió tanto: LaLiga empieza a medio gas y se descuelga del resto de Europa

Ni la pandemia la lió tanto: LaLiga empieza a medio gas y se descuelga del resto de Europa

Ya es oficial: Ferran Torres, nuevo jugador del PSG después de que el FC Barcelona cierre el fichaje por más de 50 millones de euros y ya piense en Julián Álvarez

María Pérez y Paul McGrath consiguen dos oros para España en Marcha en la final de Birmingham con un bonito gesto de Pérez con su competidora y amiga íntima

Del exilio de Vallehermoso al destierro en Butarque 50 años después: el Rayo Vallecano se queda sin aniversario y empieza LaLiga sin casa

Rodri no descarta quedarse en el Manchester City: “Daré todo lo que tengo en este club durante los próximos 12 meses”