2-1. Sandro Ramírez da el triunfo a Las Palmas en el tiempo de prolongación

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Las Palmas de Gran Canaria, 16 ago (EFE).- La UD Las Palmas sumó sus tres primeros puntos en laLiga Hypermotion 2026-2027 tras superar al Albacete Balompié por 2-1 gracias a un gol de Sandro Ramírez en el tiempo de prolongación, en un partido que supuso el estreno de Olatz Rivera como árbitra principal en la Segunda División española.

El ritmo de juego y las ocasiones en ambas porterías, impropios de un encuentro de la primera jornada del campeonato, predominaron en una primera parte que se inició con un disparo al poste de Manu Fuster, exdel Albacete, en el minuto 2.

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Marvin Park se lesionó poco después en el equipo local y fue sustituido por Giovanni Bondanti, aunque el central italiano se situó como lateral izquierdo y Valentín Pezzolesi pasó al flanco derecho de la zaga, su demarcación natural.

El Albacete avisó con dos acercamientos peligrosos de José Corpas, pero quien acertó entre palos fue Jesé Rodríguez en la portería contraria, tras una combinación por bajo entre Fuster, Miyashiro y remate final del delantero a la red.

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Al propio Jesé le fue anulado un gol en el minuto 37 por fuera de juego, cuando Jefté le acompañaba en la jugada y sí estaba habilitado para el remate.

Tras el descanso, Obeng se lesionó en la rodilla izquierda en una acción fortuita, y tuvo que salir cojeando y con ayuda.

Pese a la importante baja, una más en un equipo ya muy castigado por las lesiones, el Albacete se volcó a por el empate y Vallejo desperdició una ocasión clara rematando fuera un centro de Ortuño en el minuto 57, y siete más tarde Caro desbarató sendos disparos de Corpas y Ortuño.

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Rafa Cruz, debutante en la Unión Deportiva con 16 años, pudo marcar en un cabezazo forzado que se le marchó alto.

El Albacete encontró el premio a su insistencia en un saque esquina que tocó Lluis López, y que remachó Víctor San Bartolomé por alto tras acomodarse el balón con el pecho.

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En el tiempo de prolongación, Sandro Ramírez, poco después de entrar al campo, anotó el tanto de la victoria local con un disparo cruzado con el exterior, cuando el equipo manchego estaba con diez jugadores al ser atendido San Bartolomé por una lesión.

- Ficha técnica:

2. Las Palmas: Caro; Marvin Park (Bonfanti, min. 13), Álex Suárez, Herzog, Pezzolesi; Sergio Ruiz (Loiodice, min. 60), Kirian; Miyashiro, Manu Fuster (Elías Romero, min. 86), Jesé (Rafa Cruz, min. 60); y Jefté (Sandro Ramírez, min. 86).

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1. Albacete: Mariño; Fran Gámez (Lorenzo, min. 79), Vallejo (Rober González, min. 71), Pepe Sánchez, Lluis López, Carlos Neva (Bernabéu, min. 71); Corpas, San Bartolomé, Ortuño; Obeng (Tomás Inglés, min. 53) y Álex Rubio (Soberón, min. 79).

Goles: 1-0, min. 21: Jesé. 1-1, min. 85: San Bartolomé. 2-1, min. 90+3: Sandro.

Árbitra: Olatz Rivera Olmedo (Comité del País Vasco). Mostró tarjeta amarilla al jugador local Kirian (min. 24), y a los visitantes Sergio Ortuño (18) y San Bartolomé (30). También amonestó al entrenador local, Rubén de la Barrera (66).

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Incidencias: partido de la primera jornada de LaLiga Hypermotion 2026-2027 disputado este domingo en el Estadio de Gran Canaria ante 18.087 espectadores (55,8 por ciento del aforo). Se guardó un minuto de silencio por las víctimas del reciente terremoto en Colombia, y por los aficionados de la UD Las Palmas fallecidos durante la temporada anterior. EFE

rg/sab