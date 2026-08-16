1-0. El Lens resiste y destrona al PSG

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Redacción deportes, 16 ago (EFE).- El Lens, que jugó en inferioridad numérica durante más de 50 minutos, rentabilizó el gol de Florian Thauvin, resistió después el empuje del PSG y conquistó por primera vez en su historia la Supercopa de Francia y enterró la racha triunfal del combinado de Luis Enrique.

Cuatro días después de su contundente victoria en la Supercopa de Europa, el Paris Saint-Germain se quedó en puertas de conquistar su decimoquinto Trofeo de Campeones, el quinto seguido. Fue por primera vez para el Lens, campeón de la Copa de Francia, que solo contaba con un subcampeonato, el de 1998, que perdió, precisamente, ante el cuadro parisino.

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Pierde la puja por un título el cuadro de Luis Enrique, que acumula trece trofeos como preparador del PSG desde que llegó en 2023 y que no encontró la solución al entramado defensivo que tuvo que implantar Dino Toppmoller.

El PSG, que se estrenará en la Ligue 1 el próximo domingo ante el Rennes, tuvo sus opciones, especialmente por medio de Desire Doue, el más peligroso y dinámico del campeón de Europa.

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El Lens tuvo que emprender un ejercicio de supervivencia en cuanto una entrada a destiempo de Kyllian Antonio sobre Maghnes Akliouche le supuso la tarjeta roja y la expulsión. Fue un duro contratiempo para el cuadro de Dino Toppmoller, que tenía la situación controlada desde que tomó ventaja siete minutos antes con el gol de Florian Thauvin.

El campeón de la Copa de Francia tuvo que cambiar su mentalidad. En inferioridad, con diez jugadores desde el minuto 39, asumió el sacrificio necesario para conseguir el objetivo.

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Había entrado bien al partido y había logrado tomar ventaja a la media hora. En un barullo dentro del área, un balón que Abdallah Sima entregó a Matthieu Udol y este lo centró al otro lado del área, al segundo palo, donde llegó Thauvin para batir a Matvey Safonov.

Después, a excepción de un tiro al larguero de Doue al borde del descanso, las ocasiones del PSG no fueron claras. No estuvo a su nivel Khvicha Kvaratskhelia y tampoco encontró alternativas el recién fichado Maghnes Akliouche.

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Se aferró a disparos lejanos, como uno de Vitinha u otro de Dembelé que se topó con el acierto del meta Robin Risser. Luis Enrique tuvo que recurrir a la hora de juego a Fabián Ruiz, Dembelé y Nuno Mendes, que acabó expulsado, a tres minutos del final, por dar un codazo a un rival.

Fabián marcó, pero su tanto fue anulado por fuera de juego, y en el tramo último, en igualdad numérica y con el PSG volcado, el Lens pudo sentenciar. No acertó y no subió al marcador un gol de Matthieu Udol, invalidado. No lo necesitó. Su esfuerzo y resistencia tuvieron premio: el título de la Supercopa por primera vez y la rendición parisina.

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-- Ficha técnica

1 - Lens: Robin Risser; Kyllian Antonio, Pierre Ganiou, Maik Nawrocki; Saud Abdulhamid, Mickael Cuisance (Andrija Bulatovic, m.65), Yacine Titraoui (Amadou Haidara, m.81), Matthieu Udol; Florian Thauvin (Michal Skoras, m.75), Abdallah Sima (Rayan Fofana, m.75) y Franjo Ivanovic (Ruben Aguilar, m.46).

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0 - París Saint Germain: Matvey Safonov; Achraf Hakimi, Illia Zabarnyi, William Pacho, Lucas Digne (Nuno Mendes, m.60); Warren Zaire Emery (Dro Fernández, m.82), Vitinha, Lucas Beraldo (Fabián Ruiz, m.60); Maghnes Akliouche (Ousmane Dembelé, m.60), Kvicha Kvaratskhelia (Senny Mayulu, m.70) y Desire Doue.

Gol: 1-0, m.32: Florian Thauvin

Árbitro: Jeremie Pignard. Expulso con roja directa a Kyllian Antonio, del Lens (m.39), y amonestó al entrenador Dino Toppmoller (m.44) y Andrija Bulatovic. También vio la roja Nuno Mendes (m.87) y la amarilla Fabián Ruiz, Desire Doue y Achraf Hakimi, del París Saint Germain.

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Incidencias: final de la Supercopa de Francia disputada en el estadio Bollaert Delelis de Lens ante unos 38.000 espectadores. EFE