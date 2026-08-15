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Xammar y Cardona bajan al tercer puesto en el Mundial de 470

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Redacción Deportes, 15 ago (EFE).- Los españoles Jordi Xammar y Marta Cardona, defensores del título, perdieron el liderato del Campeonato del Mundo de 470 y bajaron al tercer puesto de la general tras la primera jornada de regatas de la flota oro en Enoshima (Japón).

Xammar (RCN Barcelona) y Cardona (CN Arenal), que firmaron un sexto, un noveno y un undécimo puestos, fueron superados en la clasificación general por los británicos Martin Wrigley y Bettine Harris y los japoneses Tetsuya Isozaki y Yurie Seki, aunque están a sólo dos puntos del liderato y a uno de los asiáticos a falta de dos jornadas.

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La primera regata de esta flota Oro empezó con un viento flojo y en disminución, lo que dificultó las condiciones para los regatistas y el Comité de Regatas, a las que mejor se adaptaron los británicos, vigentes campeones europeos, que ganaron el parcial por delante de los griegos Afrodite Zegers-de Kleine y George Kavvas y los portugueses Diogo Costa y Carolina Joao.

En la segunda, con mayor viento, volvieron a dominar Wrigley y Harris, esta vez por delante de los portugueses Beatriz Gago y Rodolfo Pires; mientras que en la tercera vencieron los franceses Lomane Valade y Julien Bunel con los portugueses Diogo Costa y Carolina Joao segundos.

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El barcelonés Jordi Xammar, medallista de bronce en 2021 en estas mismas aguas, afirmó que había sido "un día bastante complicado, con vientos muy inestables” en el que trataron de "no tomar grandes riesgos". "Creo que hemos hecho tres buenos resultados, siempre en los puestos relativamente de delante, así que contentos”, dijo.

“Analizaremos el día de hoy para estar delante mañana y afinar esos puntos. Hemos visto que puede pasar cualquier cosa, hay que estar muy atentos con el viento y con la técnica. Queremos seguir muy conectados para afrontar las medal series desde una buena posición”, apuntó Cardona.

Silvia Mas (CN Arenal) y Alejandro “Tano” de Maqua (CN El Balís) trataron de subir posiciones en la general, pero no tuvieron fortuna, ya que en la primera manga fueron vigesimoquintos tras sufrir un choque provocado por un barco japonés, según informa la Federación Española.

Tuvieron que hacer una reparación de emergencia debido a la colisión y solicitaron una compensación de puntos al comité de regatas por no ser responsables del incidente. Fue aceptada esa reclamación y el 25 se reemplazará por la media del resto de sus resultados en la fase final.

En la segunda regata fueron descalificados por salida prematura con bandera negra, y en la tercera no pudieron cruzar la línea de meta por la caída del viento, el mismo destino que sufrió la mitad de la flota, con lo que el equipo español es trigésimo segundo en la general.

Este domingo el programa de competición establece tres nuevas regatas que decidirán los diez mejores equipos del campeonato, que pasarán a las medal series del lunes, última jornada del Mundial de Enoshima. EFE

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