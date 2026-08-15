Varios auxilios sanitarios y un traslado hospitalario en la 'rave' de La Granja (Cáceres)

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La Granja (Cáceres), 15 ago (EFE).- La Guardia Civil mantiene un amplio dispositivo de seguridad ante la multitudinaria fiesta 'rave' no autorizada en La Granja (Cáceres), donde los agentes han intervenido en diversos auxilios sanitarios, con el traslado involuntario de un hombre a un centro hospitalario debido al consumo de sustancias estupefacientes.

Según ha informado el instituto armado, numerosos agentes continúan desplegados en la zona para garantizar la seguridad de las personas, mantener el orden público y minimizar los riesgos derivados de esta fiesta ilegal que se celebra desde la noche del pasado jueves.

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Unas 3.000 personas y un millar de vehículos, entre turismos, furgonetas, caravanas y camiones se concentran en los alrededores de una piscina natural de La Granja, localidad de unos 300 habitantes y ubicada en el norte de la provincia de Cáceres entre los montes de Trasierra y el cauce del río Ambroz.

El dispositivo mantiene blindado el perímetro de la concentración, al tiempo que se realiza una vigilancia permanente del entorno y de las principales vías de acceso con el objetivo de impedir la llegada de nuevos asistentes y evitar que continúe incrementándose el número de personas y vehículos en la zona.

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Durante la jornada, la Guardia Civil continúa desarrollando labores de vigilancia, prevención, control de accesos, auxilio a las personas, seguridad ciudadana y vigilancia de las carreteras próximas.

Estas labores de control dieron como resultado la detención este viernes del conductor de un vehículo como presunto autor de los delitos de desobediencia a agentes de la autoridad, de resistencia a agentes de la autoridad y otro contra la seguridad vial por carecer de permiso de conducción.

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Los hechos se produjeron cuando los agentes dieron el alto a un vehículo, cuyo conductor hizo caso omiso a las indicaciones y continuó la marcha, aunque finalmente consiguieron interceptar el vehículo y detenerlo.

Además, se han interpuesto diversas denuncias administrativas por tenencia ilícita de drogas.

El recinto de la concentración está acondicionado con numerosos puestos de comida, artesanía y de segunda mano; los espacios están delimitados y destaca una zona provista de un gran equipo de música.

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Según ha expresado a EFE el alcalde de La Granja, Oscar Martín, el desalojo de esta fiesta, convocada por redes sociales, sería "contraproducente" por motivos de seguridad, por lo que confía en que estas personas, procedentes de varios países, entre ellos Francia, abandonen la zona.

Martín, que ha interrumpido sus vacaciones tras conocer los hechos, ha informado a la Guardia Civil de que el municipio cuenta con una ordenanza que prohíbe la acampada libre.

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A su juicio, la principal preocupación es que pueda producirse un incendio en la zona como consecuencia de la actividad que pueda derivarse de esta afluencia "masiva".

Ha relatado que hace 15 o 20 años ya tuvo lugar una de estas fiestas, conocidas como 'raves', si bien se desarrolló en un embalse próximo.

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Pese a que la Guardia Civil mantiene un operativo para impedir el acceso de vehículos a la zona, este viernes, ante la peligrosidad que estaba generando la interrupción de las vías de comunicación por la concentración de vehículos, se vio obligada a dar paso a un nuevo convoy para evitar una situación de mayor riesgo para la seguridad vial. EFE

(Foto) (Vídeo)

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