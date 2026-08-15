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Una treintena de estaciones de Rodalies concentran diversas obras a cargo de Adif y Renfe

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Barcelona, 15 ago (EFE).- Una treintena de estaciones de Rodalies concentran obras de diversa consideración a cargo de Adif y de Renfe con proyectos que incluyen nuevas terminales, modernización de edificios existentes, accesibilidad, integración urbana y renovación de vestíbulos.

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha defendido que las estaciones son "la puerta de entrada al sistema de Rodalies" y que su accesibilidad y funcionamiento explican también el servicio que después encuentra el usuario.

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"Empezábamos este 2026 con un accidente grave, lamentable, con una víctima mortal y heridos en Gelida (Barcelona) que nos hizo asumir toda una trayectoria de mejoras en el ámbito de mantenimiento (...) para dar más fiabilidad a toda la infraestructura", ha subrayado la consellera.

En esta línea, según ha detallado, el Plan de Rodalies ha priorizado aquellas obras que permitan mejorar servicio y fiabilidad.

Un ejemplo de ello es la estación de Molins de Rei (Barcelona), donde Renfe ejecuta una de sus obras más importantes en Cataluña, con una inversión de 9,3 millones de euros.

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El alcalde de Molins de Rei, Xavier Paz, ha celebrado que las obras de la estación se hayan reactivado tras dos años de paralización y ha afirmado que el municipio ve ahora "un panorama muy diferente" al de los últimos ejercicios.

La actuación en Molins prevé mejorar la accesibilidad, construir un nuevo paso inferior, instalar ascensores, ampliar andenes hasta 200 metros y crear un nuevo acceso por la calle Sant Antoni Maria Claret, una reivindicación histórica de los barrios situados al otro lado de las vías.

Según fuentes de Renfe, las obras comenzaron el 13 de abril y está previsto que finalicen en julio de 2027.

Entre las actuaciones de Adif figuran nuevas estaciones o grandes remodelaciones como Reus Bellissens, con 10 millones de euros de presupuesto; Parets del Vallès, con 12,3 millones; Sant Feliu de Llobregat, vinculada al soterramiento de 1,2 kilómetros de vías, y Montcada i Reixac, asociada al soterramiento de cuatro kilómetros y a la construcción de una tercera vía.

También se incluyen las estaciones de la T1 y la T2 del aeropuerto de Barcelona-El Prat, ya finalizadas y pendientes de puesta en servicio, así como Port Aventura, ya en servicio, y la futura estación multimodal de La Sagrera.

En Barcelona Sants, Adif ejecuta tres proyectos con más de 150 millones de euros para hacer crecer la estación por el lado de la plaza Països Catalans, restaurarla y reordenar sus entornos.

Precisamente en Sants, Paneque ha destacado que la superficie destinada a Rodalies aumentará un 85 %.

Adif también trabaja en la modernización de estaciones existentes como Viladecans, con obras licitadas por 5,4 millones de euros, Castelldefels, Montcada-Ripollet, La Granada, L’Arboç, Granollers-Canovelles, Les Franqueses del Vallès, La Garriga, Fornells de la Selva, Celrà, Sant Jordi Desvalls, Vilajuïga, Colera, Camallera y Bordils-Juià.

Renfe, por su parte, ejecuta planes de renovación integral en Cornellà, El Clot, Molins de Rei y Santa Perpètua, con inversiones que van desde 1,6 millones hasta más de 9 millones en el caso de Molins.

Además, impulsa el plan Apunto, con actuaciones de unos 300.000 euros por estación en vestíbulos, iluminación, pavimentos y pintura, que comenzarán en Vilanova i la Geltrú, Sitges, Sabadell Sud, Fabra i Puig y Sant Celoni.

Paneque ha enmarcado estas inversiones en una etapa de "mejora progresiva" de Rodalies y ha insistido en que el sistema todavía no está "al nivel de excelencia" deseado, pero avanza con actuaciones en toda la red. EFE

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