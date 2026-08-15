Una quincena de temblores se suman al terremoto de intensidad 5 de Alhendín (Granada)

Guardar

Granada, 15 ago (EFE).- El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado quince terremotos de diferente intensidad concentrados en el área metropolitana de Granada después del seísmo de intensidad 5 y con epicentro en Alhendín que ha provocado más de 200 llamadas a emergencias y daños materiales, pero ningún herido.

Este organismo dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana contabiliza quince terremotos registrados en la Vega de Granada entre la 1:08 y las 3:19 horas de este sábado, réplicas del seísmo de magnitud 5 y con epicentro a 2 kilómetros de profundidad en Alhendín.

PUBLICIDAD

Estos temblores han tenido su epicentro en Ogíjares, La Zubia, Otura, Gójar, Churriana de la Vega, Armilla y Alhendín y la intensidad ha variado entre 1.6 y 2.6 de magnitud.

La continuidad de terremotos, todos en un área que comparte falla, ha recordado al denominado enjambre sísmico que sufrió la Vega de Granada en enero de 2021.

PUBLICIDAD

Entonces, la Junta activó la fase de pre-emergencia del Plan ante el Riesgo Sísmico en la provincia de Granada, un operativo que estuvo activo durante tres meses en los que se han gestionaron más de 1.600 avisos relacionados con el enjambre de terremotos concentrado en la Vega. EFE

mro/rfg