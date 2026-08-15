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Una mujer fallecida y dos hombres heridos en accidente múltiple en la V-21 en Valencia

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València, 15 ago (EFE).- Una mujer ha fallecido y dos hombres han resultado heridos en un accidente múltiple ocurrido este sábado en la autovía V-21, a la altura de Foios (Valencia), que ha provocado cerca de tres kilómetros de retenciones.

El accidente ha ocurrido, por causas no precisadas, en el punto kilométrico 11 de la V-21, y en el mismo se han visto implicados varios vehículos, lo que ha obligado a cortar el carril central y el del Bus-VAO en sentido Castellón, según fuentes de Tráfico.

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El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) ha informado de que ha recibido sobre las 14:00 horas el aviso por el accidente y ha movilizado un Soporte Vital Básico (SVB) y un SAMU, cuyo equipo médico ha asistido por contusiones a dos hombres, de 24 y 41 años, que han sido trasladados al Hospital Clínico de València.

En el accidente ha fallecido una mujer de la que se desconoce la edad, según las mismas fuentes. EFE

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