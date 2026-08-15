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Tania Moreno, tras clasificarse a la final europea: “Estamos viviendo un sueño”

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Redacción Deportes, 15 ago (EFE).- La jugadora española de voley playa Tania Moreno aseguró que, junto a su compañera Sofía Izuzquiza, están “viviendo un sueño” del que ahora mismo “no son conscientes” tras clasificarse a la final del Campeonato de Europa por 1-2.

Moreno, que el domingo disputará su segunda final de un Europeo, tras llevarse la plata en el de Viena disputado en 2023, se mostró emocionada tras certificar el triunfo en la semifinal, después de que ella e Izuzquiza marcasen siete puntos consecutivos para cerrar el definitivo tercer set.

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En declaraciones recogidas por la página web oficial del torneo, la española declaró: “No tengo palabras, pero me gustaría elogiar a mi compañera (Izuzquiza), que estuvo increíble y jugó de manera extraordinaria”.

Las madrileñas hicieron historia este sábado tras remontar e imponerse a las vigentes campeonas del mundo y favoritas para llevarse el Europeo, las letonas Tina Graudina y Anastasija Samoilova.

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El domingo, la pareja española luchará por el oro continental y por un billete para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 ante las holandesas Katja Stam y Raisa Schoon en la final del Europeo de voley playa que se está disputando en Stare Jablonki (Polonia).. EFE

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