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Mónica García visita el domingo Ceuta entre las demandas de médicos de más implicación

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Madrid, 15 ago (EFE).- La ministra de Sanidad, Mónica García, acude este domingo a Ceuta para conocer la evolución de la situación sanitaria tras la crisis migratoria, en un contexto en el que en los últimos días la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) ha exigido a su departamento una mayor implicación "sobre el terreno".

La titular de Sanidad se reunirá con el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez; con la directora del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), Isabel Múñoz, y con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, según informa el Ministerio en un comunicado.

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Mónica García también visitará el Centro de Salud Otero y el Hospital Universitario de Ceuta, donde se reunirá con la Junta de Personal y con representantes del Colegio de Médicos, para después mantener un encuentro con representantes de organizaciones sociales.

Fue precisamente ayer cuando la Confederación Española de Sindicados Médicos (CESM) exigió al Ministerio de Sanidad que se implique de forma "directa, inmediata y sobre el terreno" en la situación sanitaria de Ceuta y consideró insuficiente la respuesta de la ministra a las denuncias de los facultativos.

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También el presidente del Colegio de Médicos ceutí le envió el 7 de agosto una carta en la que advertía de la "situación excepcional" que ha derivado en una "catástrofe asistencial que exige una respuesta inmediata por parte del Ministerio de Sanidad", que es el que gestiona las competencias sanitarias en Ceuta y Melilla.

A esa misiva respondió la ministra días después con la promesa de que visitaría la ciudad autónoma, al tiempo que garantizó que en Ceuta no hay un "colapso sanitario" por la entrada de miles de personas procedentes de Marruecos el 30 y 31 de julio.

Finalmente será mañana domingo cuando se efectúe dicha visita, que precederá a la de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, que acudirá a Ceuta el lunes.

Además del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también han acudido a Ceuta el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres; la de Juventud e Infancia, Sira Rego; la de Defensa, Margarita Robles, y el de Interior, Fernando Grande-Marlaska, que ha ido en dos ocasiones.EFE

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