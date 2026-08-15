Miguel Ángel López: "Esta plata me sabe a oro"

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El atleta español Miguel Ángel López ha asegurado que la medalla de plata conquistada en la prueba de maratón de marcha del Europeo al aire libre de Birmingham (Reino Unido) le sabe "a oro", además de confesar que se va "satisfecho" del que podría ser su último campeonato continental a sus 38 años.

"Estoy superfeliz, la carrera ha sido impresionante. Me he encontrado muy bien, he tenido muy buenas sensaciones desde el principio. He salido a hacer mi carrera, sin mirar el ritmo de los demás, y poco a poco se ha ido definiendo. Al principio he aprovechado un poquito el 'lead-in' acompañado de María -Pérez-, que me ha venido muy bien", señaló en declaraciones a los medios oficiales de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA).

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En este sentido, recalcó que fue buscando su "ritmo" sin fijarse "en los rivales". "Solamente tenía un poco controlados los italianos, que sé que venían detrás fuertes, sobre todo Massimo Stano, que era el rival a batir. La parte final ha sido muy dura, había que luchar mucho, pero me he lanzado a tumba abierta los últimos dos kilómetros para intentar cazar sobre todo al húngaro", confesó.

"Estoy muy feliz con esta plata, para mí me sabe a oro. Después de la última medalla de Múnich, es mi tercera medalla europea, un oro y una plata. No sé si también será mi último Campeonato de Europa, y cerrar con otra medalla me deja más que satisfecho", continuó.

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En otro orden de cosas, el murciano se mostró "muy contento con la marca" de 2:56:57. "Teníamos un poco de miedo y respeto al circuito porque pensábamos que iba a ser muy exigente por las subidas y bajadas. El asfalto estaba regular y luego tantos giros, que en un maratón es un circuito rompepiernas. Me he encontrado genial, el circuito se me ha hecho superameno, muy entretenido. Cuando sale bien, te gusta todo", dijo entre risas.

Por último, desveló cómo celebrará la presea. "Esta noche supongo que nos daremos un homenaje gastronómico primero, y luego si podemos hacer alguna fiesta, la haremos. Hemos hecho otra vez un día para la historia de la marcha. Estoy muy feliz por María -Pérez- y por Paul -McGrath-, que han sido campeones de Europa y creo que Raquel -González- también va camino de ser tercera -finalmente aseguró el bronce-. Estoy muy feliz por todos, también por los demás compañeros, que han estado genial dando la cara y consiguiendo grandes posiciones. Lo celebraremos a lo grande esta noche", concluyó.

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