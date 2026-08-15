Marta Muñoz, campeona del Girls Amateur tras batir a Adriana García en la final española

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Redacción Deportes, 15 ago (EFE).- La madrileña Marta Muñoz se proclamó este sábado campeona de Girls Amateur Championship de golf tras derrotar en una histórica final española a la barcelonesa Adriana García Terol por 3 y 2 en el club escocés Craigielaw.

Marta Muñoz se convierte así en la quinta jugadora española que gana este campeonato y une su nombre a los de la canaria María Beautell (1998), la malagueña Azahara Muñoz (2004), la gaditana Belén Mozo (2006) y la asturiana Alejandra Pasarín (2014).

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En la primera vez en la historia en la que dos españolas copan la final de este prestigioso torneo y cuya primera edición se remonta a 1919, Marta Muñoz superó a Adriana García Terol por tres hoyos de ventaja y dos por jugarse (3 y 2).

En su camino hacia la final, Marta Muñoz, concluyó la fase clasificatoria en el puesto 14 antes de eliminar sucesivamente a la inglesa Lottie Woodham por 4 y 2 en treintaidosavos de final, a la china Sabrina Wong por 5 y 4 en dieciseisavos, a la alemana Yoona Bae por 5 y 4 en octavos, a la francesa Salomé Lumbaca por 5 y 4 en cuartos y la sudafricana Lisa Coetzer por 4 y 3 en semifinales.

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Adriana García Terol acabó vigésima en la fase previa antes de superar sucesivamente a la estonia Kristella Sikk por 2 y 1, a la estonia Liris Matas por 1 arriba, a la alemana Luise Jung por 4 y 2 y a la sudafricana Lourenda Steyn y a la suiza Lana Guyot por 1 arriba.

En el palmarés de Marta Muñoz figura la Copa de Cataluña 2025 y el subcampeonato de España Sub-16 de 2025, al margen de contribuir al triunfo de Madrid en el Campeonato de España de FFAA Sub-16 Femenino 2025, informa la RFEG.

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El historial de Adriana García Terol incluye, entre otros, triunfos en el Internacional de Inglaterra Sub-16 2023, los Campeonatos de España Absoluto y Sub-16 2025 y las medallas de oro en los Europeos Sub-18 por Equipos 2025 y 2026, al margen de los subcampeonatos de España Infantil 2023 y Sub-16 2024 y la medalla de plata en el Mundial Sub-18 Femenino por Equipos 2025, agrega la RFEG.

Este triunfo español se añade a las medallas de oro en los Europeos Absoluto y Sub-18 por Equipos Femeninos y en el Europeo Sub-18 por Equipos Masculino, además de la medalla de plata en el Europeo Sub-16 por Equipos y las medallas de plata y bronce individuales en el Europeo Sub-16 a cargo de Javier de la Riva y Rut Díaz.

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El Girls Amateur Championship es un torneo de golf que se juega anualmente en el Reino Unido con jugadoras menores de 18 años a fecha de 1 de enero del año en el que se celebra el campeonato.

En la actualidad el campeonato consta de dos rondas de juego por golpes (stroke play), tras las cuales las 64 jugadoras con las puntuaciones más bajas compiten en seis rondas de juego por hoyos (match play).

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Todas las rondas de match play se disputan a 18 hoyos, excepto la final, que se juega a 36. EFE