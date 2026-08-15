Mañana domingo continúan las tormentas y las fuertes rachas de viento

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Madrid, 15 ago (EFE).- La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para mañana domingo, 16 de agosto, probables chubascos y tormentas fuertes en el interior peninsular, o incluso muy fuertes en los Pirineos y los sistemas Bético e Ibérico, acompañados de granizo y rachas de viento muy fuertes.

En general se espera una jornada inestable con la dana situada al suroeste de la Península.

Por un lado, los cielos estarán muy nubosos o cubiertos en el extremo norte, con precipitaciones débiles, más abundantes en el interior.

Por otro, a partir de las horas centrales del día, irán apareciendo nubes de evolución en buena parte del interior peninsular que dejarán precipitaciones y tormentas, especialmente en zonas de montaña y del este.

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Se espera que sean de intensidad fuerte, o incluso muy fuerte en los Pirineos y los sistemas Bético e Ibérico, y que vengan acompañadas de rachas de viento muy fuertes y de granizo.

Por último, se prevén algunas nubes bajas en el litoral de Alborán. En Canarias, los cielos estarán nubosos en el norte de las islas de mayor relieve, sin descartar alguna precipitación débil, y poco nubosos o despejados en el resto.

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Son posibles los bancos de niebla matinales en el extremo norte y en el Estrecho.

Las temperaturas máximas subirán de forma generalizada, especialmente en Galicia, y bajarán en el sudeste, Málaga, Huelva y Canarias. Se superarán los 35 grados en el cuadrante sudoeste, Baleares, las depresiones del nordeste y de forma puntual en el sudoeste de Galicia y en los litorales mediterráneos.

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Las mínimas bajarán de forma generalizada, salvo en Extremadura, donde se esperan aumentos; aun así, seguiremos con noches tropicales, sin bajar de 20 grados, en amplias zonas del sudoeste, los litorales mediterráneos y, puntualmente, el nordeste y el Cantábrico.

Se espera viento flojo o moderado del norte en la mitad norte peninsular; cierzo moderado en el Ebro, y tramontana moderada en el Ampurdán. Soplará del sur y suroeste, de flojo a moderado, en el sudoeste; mientras que en la vertiente mediterránea y Baleares soplara del este y sureste moderado. En Canarias, el alisio será moderado con probables rachas muy fuertes en zonas expuestas.

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- GALICIA: En la mitad norte, cielos nubosos con nubes bajas qué durante las horas centrales quedarán limitadas al litoral cantábrico, donde irán acompañadas de lluvias débiles y lloviznas. En el resto, intervalos de nubes bajas al principio del día y poco nuboso el resto de la jornada, con alguna nubosidad de evolución en las zonas de montaña del este de Lugo y de Orense que pueden ir acompañadas de algunos chubascos dispersos y alguna tormenta ocasional durante la tarde.

Brumas y bancos de niebla matinales y vespertinos en zonas elevadas que, en zonas altas de la Mariña de Lugo, pueden ser persistentes. Temperaturas mínimas con pocos cambios. Temperaturas máximas en aumento, que pueden alcanzar los 34 - 36 grados en las Rías Bajas y en el valle del Miño. En Orense, vientos flojos variables. En el resto de la comunidad, vientos flojos y moderados de norte y nordeste.

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- PRINCIPADO DE ASTURIAS: Cielos nubosos con nubes bajas abriéndose amplios claros en las horas centrales, con alguna nubosidad de evolución en la Cordillera que pueden ir acompañadas de algunos chubascos dispersos y alguna tormenta ocasional durante la tarde.

Brumas y bancos de niebla matinales y vespertinos en zonas elevadas de la Cordillera. Temperaturas mínimas con pocos cambios. Temperaturas máximas en aumento, menos acusado en el litoral. Vientos flojos de norte y nordeste.

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- CANTABRIA: Cielos nubosos con nubes bajas abriéndose amplios claros en las horas centrales, con alguna nubosidad de evolución en la Cordillera que pueden ir acompañadas de algunos chubascos dispersos y alguna tormenta ocasional durante la tarde. Brumas y bancos de niebla matinales y vespertinos en zonas elevadas de la Cordillera.

Temperaturas mínimas con pocos cambios. Temperaturas máximas en aumento ligero. En el litoral, vientos flojos del oeste que girarán a norte en las horas centrales. En el interior, vientos flojos variables con predominio de la componente norte en las horas centrales.

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- PAÍS VASCO: Cielos nubosos con nubes bajas abriéndose amplios claros en las horas centrales, con alguna nubosidad de evolución en las zonas de montaña que pueden ir acompañadas de algunos chubascos dispersos y alguna tormenta ocasional durante la tarde. Brumas y bancos de niebla matinales y vespertinos en zonas elevadas del interior.

Temperaturas mínimas con pocos cambios. Temperaturas máximas en aumento ligero. En el litoral, vientos flojos del oeste que girarán a norte en las horas centrales. En el interior, vientos flojos variables con predominio de la componente norte en las horas centrales.

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- CASTILLA Y LEÓN: Poco nuboso a intervalos nubosos, y nubosidad de evolución diurna. En la segunda mitad del día, chubascos dispersos, más probables en el tercio norte y sur, sin descartar que vayan acompañados de tormentas, principalmente en la Cantábrica e Ibérica.

Nubes bajas y probabilidad de bancos de niebla en el extremo norte al principio y final del día. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso, y máximas sin cambios o en ligero ascenso. Viento del noreste o variable, flojo a moderado.

- COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA: En la mitad norte, intervalos nubosos con nubes bajas abriéndose amplios claros en las horas centrales, con alguna nubosidad de evolución en las zonas de montaña que pueden ir acompañadas de algunos chubascos dispersos y alguna tormenta ocasional durante la tarde.

En la mitad sur, cielos poco nubosos con alguna nubosidad de evolución en la Ribera del Ebro durante las horas centrales. Brumas y bancos de niebla matinales y vespertinos en zonas elevadas de la mitad norte. Temperaturas con cambios ligeros. Vientos flojos de norte y noroeste con intervalos variables en las horas centrales.

- LA RIOJA: Poco nuboso, con nubosidad de evolución diurna. En la segunda mitad del día, chubascos dispersos, sin descartar que vayan acompañados de tormentas, más probables en la Ibérica. Temperaturas mínimas en ligero descenso, y máximas en ligero ascenso. Viento del noroeste o variable, flojo con algún intervalo de moderado.

- ARAGÓN: Poco nuboso, con nubosidad de evolución diurna en Pirineos y sistema Ibérico, donde se esperan chubascos acompañados de tormenta por la tarde, con probabilidad de que sean localmente fuertes, sin descartar que se extiendan al resto de manera aislada y menos intensa.

Temperaturas mínimas en descenso ligero; máximas en ascenso ligero en la mitad sur y en la mitad norte sin cambios. Viento flojo de dirección variable.

- CATALUÑA: Poco nuboso o despejado, con nubosidad de evolución diurna en Pirineos y el prelitoral, donde se esperan chubascos dispersos acompañados de tormenta por la tarde, localmente fuertes en Pirineos y probables en el prelitoral, sin descartar en el resto de manera aislada y con menor intensidad.

Temperaturas en descenso ligero o sin cambios. Viento flojo de dirección variable, predominando la componente sur con intervalos de moderado en el litoral por la tarde.

- EXTREMADURA: Poco nuboso, con predominio de nubes altas, y con nubosidad de evolución diurna. En la segunda mitad del día, no se descartan chubascos dispersos con tormentas, que pueden ser localmente fuertes, principalmente en el oeste. Temperaturas en ligero ascenso, localmente moderado en las mínimas. Viento del sur o variable, flojo con intervalos de moderado.

- COMUNIDAD DE MADRID: Poco nuboso con intervalos de nubes altas y por la tarde alguna nubosidad de evolución diurna. No se descarta algún chubasco tormentoso, principalmente en la Sierra.

Temperaturas mínimas en descenso en general ligero y máximas en ascenso que será ligero o sin cambios en el Sistema Central. Se pueden rozar los 36 grados en la Vega de Aranjuez. Viento flojo de componente este tendiendo a variable por la tarde.

- CASTILLA - LA MANCHA: Poco nuboso con intervalos de nubes altas y, en horas centrales, alguna nubosidad de evolución diurna. No se descartan chubascos y tormentas más probables en puntos de la Ibérica y del tercio oeste.

Temperaturas mínimas en descenso en general ligero, salvo en el tercio sur de Ciudad Real donde no se esperan cambios; máximas en aumento. Viento flojo de componente este girando por la tarde a componente sur con algunos intervalos moderados.

- COMUNIDAD VALENCIANA: Poco nuboso, con nubosidad de evolución diurna en el interior del tercio norte, donde se esperan chubascos acompañados de tormenta, con probabilidad de que sean localmente fuertes. Temperaturas en ligero descenso. Viento flojo de dirección variable, tendiendo al mediodía a componente este, con intervalos de moderado por la tarde.

- REGIÓN DE MURCIA: Cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas, y nubosidad baja matinal en el litoral. Nubosidad de evolución diurna en las sierras del interior, donde no se descartan tormentas y chubascos ocasionales, más probables e intensos en el Noroeste.

Temperaturas sin cambios o en descenso. Vientos flojos variables, aumentando a moderados de componente este por la tarde, y disminuyendo a flojos variables al anochecer.

- ILLES BALEARS: Cielo poco nuboso con algún intervalo de nubes medias y altas, con nubes de evolución diurna y sin descartar por la tarde, preferentemente en el interior de Mallorca, algún chubasco ocasional y aislado. Temperaturas con pocos cambios. Noches tropicales o tórridas. Viento flojo de componente este, con brisas costeras por la tarde.

- ANDALUCÍA: Intervalos de cielos nubosos. Brumas en el litoral, sin descartar bancos de niebla. Nubosidad de evolución diurna en el interior, con chubascos y tormentas por la tarde, más probables e intensos en las sierras del centro y este de la comunidad, donde pueden ser localmente fuertes e ir acompañados de granizo y rachas de viento muy fuerte.

Temperaturas mínimas sin cambios o en descenso; máximas en ascenso en el interior oriental, y sin cambios o en descenso el resto. Vientos flojos variables en la vertiente atlántica, aumentando a entre moderados de componente sur por la tarde. Levante moderado en el litoral mediterráneo oriental y el Estrecho, ocasionalmente fuerte.

- CANARIAS: Cielos nubosos en el norte de las islas con probables precipitaciones débiles, especialmente en medianías. En Tenerife, serán probables también en la vertiente sur durante al día. En el resto de zonas, cielos poco nubosos o intervalos. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso.

Aun se espera que se alcance los 30°C en el sureste de Lanzarote y Fuerteventura, y en las vertientes orientadas al sur de las islas centrales. Viento moderado del nordeste, ocasionalmente fuerte durante la madrugada en extremos sureste y noroeste de las islas montañosas.EFE