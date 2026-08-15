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Izuzquiza y Moreno remontan a las campeonas del mundo y jugarán la final del Europeo

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Redacción Deportes, 15 ago (EFE).- Las españolas Sofía Izuzquiza y Tania Moreno hicieron historia este sábado al remontar a las vigentes campeonas del mundo, las letonas Tina Graudina y Anastasija Samoilova, y disputarán la final del Europeo de voley playa en Stare Jablonki (Polonia).

Las madrileñas, que formaron pareja a principios de año y compiten por primera vez en este Campeonato de Europa, no solo disputarán la final por el oro continental, sino también por clasificarse de forma directa para los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

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Graudina y Samoilova, que partían como favoritas, arrollaron en la primera manga por 13-21, pero todo cambió en el segundo set, en el que las madrileñas comenzaron la remontada.

Tras un inicio demoledor (3-12), las campeonas tuvieron una tímida reacción, pero las españolas aguantaron el empuje de Graudina y Samoilova, impulsadas por un amplio número de seguidores en las gradas, y ganaron el set por 14-21.

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En un muy ajustado tercer set de desempate, finalmente Izuzquiza y Moreno vencieron por 10-15 en una espectacular recta final y firmaron así la gran sorpresa del torneo.

Las españolas disputarán la final del Campeonato de Europa el domingo 16 de agosto frente a la pareja de Países Bajos, formada por Katja Stam y Raisa Schoon, que se impusieron a Francia por 2-1 en la otra semifinal.

La dupla formada por Izuzquiza y Moreno, que en cuartos se deshizo de las lituanas Monika Paulikiene y Aine Raupelyte en un brillante encuentro, ya consiguió la medalla de oro en el 'Beach Pro Tour Futures' que se celebra anualmente en Madrid y, ahora, buscará el trono continental. EFE

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