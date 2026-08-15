Independiente del Valle gana a Delfín y amplía a 23 puntos su ventaja de líder en Ecuador

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Guayaquil (Ecuador), 14 ago (EFE).- Independiente del Valle venció este viernes por 3-2 a Delfín en el arranque de la vigésima quinta fecha de la Liga Pro de Ecuador y amplió a 23 puntos su ventaja sobre Macará, segundo en la tabla, en su objetivo de revalidar el título conquistado el año pasado.

El paraguayo Hugo Quintana, un autogol del defensa 'cetáceo' Ayrton Cisneros y otro tanto del paraguayo Carlos González sellaron el vigesimoprimer triunfo del cuadro dirigido por el entrenador uruguayo Joaquín Papa.

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Desde el inicio del encuentro, disputado en el estadio Banco Guayaquil, ubicado en el complejo de Independiente conocido como El Valle de los Sueños, el conjunto local impuso su funcionamiento pese a que Papa alineó una mezcla de titulares y suplentes.

El Delfín intentó resistir los embates del rival y logró generar peligro con aislados ataques. Sobre el final del primer tiempo, el argentino Franco Ayunta derrotó el arco del colombiano Aldair Quintana, que volvió a ser derrotado con un preciso golpe de cabeza de Jefferson Arce.

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Tras el partido de este viernes, el cuadro del Valle, que ahora suma 64 puntos, se enfocará por completo en su preparación para el partido de ida por octavos de final de la Copa Libertadores, el próximo martes a domicilio del Deportes Tolima, en Colombia.

La vigésima quinta fecha continuará este sábado con los partidos: Manta-Leones del Norte; Guayaquil City-Libertad y Mushuc Runa-Barcelona. EFE