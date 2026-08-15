Granada analiza daños tras el terremoto de intensidad 5 y 40 temblores durante la noche

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Granada, 15 ago (EFE).- Granada y su área metropolitana han acumulado 40 terremotos durante la madrugada de este sábado, temblores que se han sumado al de intensidad 5 con epicentro en Alhendín que se registró a la 1:04 horas, y que han causado daños materiales que se analizarán en un día marcado por las tormentas.

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado cuarenta temblores después del principal de Alhendín, un seísmo que ha provocado más de 200 llamadas a emergencias y daños materiales, pero ningún herido.

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La Junta de Andalucía mantiene desde la madrugada activa la fase de emergencia, situación operativa 1, del Plan ante el Riesgo Sísmico, lo que permite reforzar el seguimiento de la situación y coordinar tanto recursos como las actuaciones necesarias.

De momento, ni Protección Civil ni los servicios de emergencias han registrado ninguna víctima, aunque la continuidad de temblores provocó de madrugada que numerosos vecinos del área metropolitana de Granada dejasen sus casas para concentrarse en parques y otros espacios al aire libre.

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La Junta, en coordinación con la Diputación de Granada y los ayuntamientos, revisará durante este sábado los edificios que presenten daños para comprobar si son estructurales.

La administración provincial también ha activado un plan especial desde este sábado, una jornada que estará además marcada por la tormenta, con lluvias durante la noche avisos amarillos en la provincia. EFE

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mro/amf