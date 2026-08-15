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Fresco, ligero y rápido: la clave del plato preparado cuya demanda sube un 5 % en verano

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Madrid, 15 ago (EFE).- La capacidad de los fabricantes de platos preparados para poner en el mercado recetas frescas, ligeras y rápidas son algunas de las claves que explican el éxito de estos alimentos en verano, una época en la que su volumen de ventas en los hogares sube hasta un 5 % respecto a los meses previos.

La Asociación de Platos Preparados de España (Asefapre) ha informado de los ejes principales para entender por qué su compra aumenta en la época estival, una de las de mayor demanda junto al período de Navidad.

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En concreto, han indicado que uno de los motivos de este éxito es su "conveniencia" porque "permiten disfrutar de más tiempo libre sin renunciar a una alimentación variada y de calidad".

Además, ha sabido responder al interés creciente por un alimentación saludable incorporando recetas "equilibradas" y de perfiles nutricionales "mejorados".

Son también "eficaces" a la hora de adaptarse a los nuevos estilos de vida (hogares más pequeños u horarios flexibles).

Las recetas refrigeradas, los platos fríos, las ensaladas preparadas, los formatos individuales y las opciones "listas para consumir" son las que experimentan una mayor demanda en época estival, según Asefapre.

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Destaca el incremento de las compras de gazpachos y salmorejos listos para consumir desde junio, mes en el que el gasto subió más de un 30 % interanual en 2025, síntoma de cómo la compra de platos preparados crece también en las comparativas entre veranos y no sólo respecto a los meses previos.

La compañía de alimentación Palacios ha lanzado una nueva gama de platos preparados con el objetivo de dar respuesta a las necesidades "reales" de los consumidores a través de soluciones "sabrosas y equilibradas", según ha expuesto a EFEAgro.

Entre los platos "ideales" para este verano 2026 se encuentran sus patatas bravas, arroces listos para consumir, albóndigas, medallones con patatas y macarrones con chorizo.

Desde la empresa han apuntado que, en verano, el cliente busca platos "rápidos, sin renunciar a los sabores de toda la vida", y teniendo en cuenta que el "principal" motor de elección es la "conveniencia, seguida por el placer".

Precisamente la empresa alimentaria especializada en salsas Choví se ha convertido en aliado de fabricantes de platos preparados porque las patatas de Palacios se venden acompañadas con su salsa brava y de mayonesa desde finales de junio.

Choví, por otro lado, ha detallado que el alioli es uno de los productos que experimenta un mayor crecimiento durante los meses de verano: entre junio y septiembre sus ventas se sitúan entre un 15 % y un 24 % por encima de la media anual gracias a su capacidad de acompañar a platos preparados.

Además, una de las novedades que "más protagonismo" está teniendo estas semanas es el "allioli sriracha", una propuesta que combina alioli con el toque picante de la salsa de chile asiático "sriracha".

La empresa Aguinamar, especializada en productos del mar, ha reconocido a EFEAgro que durante los meses de verano la compra de sus gamas de preparados crece "de forma generalizada", ya que son productos "muy vinculados" a momentos de ocio y de compartir.

Dentro de su gama, tienen especial impulso las referencias pensadas para el aperitivo, entre las que se encuentran sus "pintxos" vendidos en envases de 180 gramos y con variedades como la de marisco, salmón, atún y el "donostiarra", hecho a base de surimi y una salsa.

Entre sus innovaciones, sobresale este verano la ampliación de su gama de mejillones, con recetas como Mediterránea (mejillones con fondo de aceite, limón y laurel) y Brava (mejillones con salsa brava).

Los platos preparados continúan así ganando terreno entre las opciones gastronómicas del verano al ofrecer una experiencia "sin complicaciones, práctica y que permite disfrutar de sabores, recetas innovadoras y experiencias de valor añadido", según destaca la propia Asefapre. EFE

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