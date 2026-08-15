Fátima Diame, única española a la final de longitud

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Redacción deportes, 15 ago (EFE).- La saltadora valenciana Fátima Diame, doble medallista de bronce mundial en pista cubierta, fue la única de las tres españolas que logró este sábado el pase a la final de longitud en los Europeos de atletismo de Birmingham (Reino Unido).

Diame, de 29 años y entrenada por Iván Pedroso, no comenzó bien su concurso. El primer salto fue de 6,44 metros, el segundo nulo y en el tercero, sin margen de error, llegó hasta los 6,65 que la permitieron pasar a la final con la décima marca.

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"Estoy contenta por pasar, pero no por la competición. En el tercer salto me la he jugado sin nada que perder y me ha salido bien, aunque he pisado mal y me he dejado un pie atrás", dijo la atleta española al terminar su concurso.

Las otras dos españolas en la competición, Tessy Ebosele y Carmen Rosales, no lograron pasar el corte al quedarse con 6,54 y 6,38 metros, respectivamente.

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En los dos relevos cortos, el 4x100 masculino y femenino, ninguno logró pasar a la final, debido a sendas descalificaciones sufridas al caerse el testigo en una de las transiciones.

En heptatlón, a falta de los 800 metros, María Vicente es undécima con 5.477 puntos y Sofía Cosculluela decimotercera con 5.192. EFE