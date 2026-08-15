Estabilizado y totalmente perimetrado el incendio de El Recuenco (Guadalajara)

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Toledo, 15 ago (EFE).- El plan de incendios forestales de Castilla-La Mancha (Infocam) ha dado por estabilizado el incendio forestal de El Recuenco, que ya está totalmente perimetrado gracias a los trabajos desarrollados la pasada noche, aunque aún no se puede dar por controlado.

Durante la noche, los equipos que trabajan en la zona han tenido una ventana de oportunidad y han podido atacar el frente del incendio y perimetrarlo totalmente con maquinaria y con herramientas manuales, ha indicado en un vídeo enviado por el Infocam el director de extinción, Sergio Saiz.

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Asimismo, ha explicado que con las previsiones meteorológicas, que prevén que haya fuertes rachas de viento, los trabajos van a centrarse en controlar los puntos más calientes del perímetro del incendio, que ha afectado a unas 80 hectáreas se terreno forestal arbolado.

Aunque ha advertido que al menos hasta que no pase la jornada de este sábado el incendio no podrá darse por controlado, ya que hay posibilidades de tormentas, que harán que se incrementen los módulos de viento y que sean más erráticos. EFE

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