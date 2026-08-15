Estabilizado el incendio de la sierra de Algairén (Zaragoza) tras afectar a 200 hectáreas

Zaragoza, 15 ago (EFE).- El Gobierno de Aragón ha anunciado este sábado que se ha logrado estabilizar el incendio de la sierra de Algairén, en la provincia de Zaragoza, que según las estimaciones provisionales ha afectado a unas 200 hectáreas.
Poco antes de su estabilización, el Ejecutivo autonómico también ha informado este sábado del desconfinamiento del municipio zaragozano de Alpartir, que fue confinado el viernes de manera preventiva por la presencia de humo.
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Esta decisión ha llegado después de que el incendio, declarado el mismo viernes y que ha afectado a una superficie provisional de 200 hectáreas de zona arbustiva, encinar, cultivo y pinar, mostrara una evolución positiva. EFE
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