El NSN abandona la Volta a Portugal tras el fallecimiento de Finlay Tarling

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Lisboa, 15 ago (EFE).- El NSN Development Team, filial de desarrollo del NSN Cycling Team, abandonará la Volta a Portugal tras el fallecimiento de uno de sus corredores, el británico Finlay Tarling, durante una etapa de la prueba portuguesa, según anunció este sábado la escuadra.

En un comunicado compartido en sus redes sociales, el conjunto con sede en Suiza -anteriormente denominado Israel Cycling Academy- informó de que se retira de la competición de Portugal, pero aclaró que, "con el pleno apoyo de los padres" de Tarling, el equipo principal seguirá compitiendo en la Vuelta a la República Checa y en la Arctic Race de Noruega.

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"Seguiremos llevando a Fin en nuestros corazones mientras corremos en su honor, haciendo lo que más le gustaba. Queremos dar las gracias a toda la comunidad ciclista y más allá por el increíble apoyo en estos momentos difíciles", concluyó el NSN Cycling Team, patrocinado por la empresa de deportes y entretenimiento del exfutbolista español Andrés Iniesta.

Finlay Tarling falleció este viernes a los 19 años durante la octava etapa de la Volta a Portugal a causa de una colisión con un vehículo ligero, informó la Guardia Nacional Republicana (GNR, similar a la Guardia Civil española) portuguesa, que ahora investiga las causas del accidente. EFE

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