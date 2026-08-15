Desalojan un edificio de Las Gabias por el terremoto de intensidad 5 de Granada

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Granada, 14 ago (EFE).- Miembros de Protección Civil y fuerzas de seguridad han desalojado de manera preventiva un edificio de Las Gabias (Granada) afectado por el terremoto de magnitud 5 que se ha registrado en la madrugada de este sábado con epicentro en Alhendín y que ha provocado daños materiales, pero ningún herido.

El diputado de Emergencias de Granada, Eduardo Martos, ha explicado a EFE que tras el seísmo, que se ha notado en todas las provincias andaluzas salvo Huelva y Cádiz, se han activado todos los equipos de Protección Civil de la provincia.

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Los operativos se han centrado en los municipios del área metropolitana, la zona más afectada por el temblor, y trabajan en Armilla y Churriana, donde se han producido desprendimientos en fachadas, y en otras localidades como Huétor Vega, que se ha quedado sin suministro eléctrico.

De momento, y de la mano del Ayuntamiento de Las Gabias, se ha ordenado el desalojo preventivo de un edificio de esta localidad que podría haber sufrido daños por el terremoto, ha explicado Martos.

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El diputado de Emergencias ha detallado que se mantiene en contacto constante con el consejero de Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, y con el presidente de la Diputación, Francis Rodríguez, y que no consta ningún herido más allá de algún ataque de ansiedad sin gravedad.

Ha adelantado además que la Diputación de Granada convocará de urgencia este sábado al comité de técnicos que se encargará de evaluar el estado de los edificios que se hayan visto afectados por el terremoto.

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Por otro lado, fuentes de la Policía Local de Granada han informado a EFE de que no constan daños personales, aunque sí se han registrado desprendimientos de cornisas y grietas visibles en diferentes puntos del Albaicín y el centro de esta capital andaluza.

Según el Instituto Geográfico Nacional (UGN), el terremoto, de magnitud 5, se ha registrado a la 1:04 horas de este sábado y ha tenido su epicentro a dos kilómetros de profundidad en Alhendín, municipio de más de 11.000 vecinos del área metropolitana de Granada. EFE

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mro/rfg