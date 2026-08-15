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Castilla y León, Galicia y Extremadura recuerdan con inquietud los fuegos de hace un año

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Madrid, 15 ago (EFE).- Los ciudadanos y autoridades de Castilla y León, Galicia y Extremadura viven con inquietud estas fechas porque, justo hace un año, las tres comunidades autónomas padecieron una ola de incendios de gran magnitud, algunos de dimensiones históricas, que en pocos días dispararon la superficie quemada.

En tan solo dos semanas, entre el 6 y el 19 de agosto de 2025 ardieron en España más de 320.000 hectáreas, cifra que supera con claridad la superficie quemada en lo que va de 2026, 275.893 hectáreas, según los últimos datos provisionales del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS).

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Hasta el 5 de agosto de 2025, la superficie carbonizada era de 45.221 hectáreas, cinco veces menos que en la misma fecha de este año (223.232 hectáreas).

Sin embargo, los incendios se multiplicaron a partir de ese momento y arrasaron 144.158 hectáreas entre el 6 y el 12 de agosto de 2025, y 178.141 hectáreas, en la semana posterior.

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Esas dos semanas son mucho peores que la más negativa de este año, la comprendida entre el 16 y el 22 de julio, en el apogeo de los incendios de Ávila, Madrid y Toledo, en la que ardieron 91.412 hectáreas.

Al igual que en 2025, el verano está siendo duro en Castilla y León. El incendio de Burgohondo (Ávila) ha quemado más de 50.000 hectáreas y se ha convertido en el peor de la historia de España desde que hay registros.

El verano pasado, ardieron 140.000 hectáreas en esa comunidad y murieron cinco personas en sucesos vinculados con el fuego.

En 2025, el mes de agosto empezó en esas tierras con fuegos en el Barranco de las Cinco Villas y en San Bartolomé de Pinares, que obligó a desalojar a cientos de vecinos de Las Navas del Marqués.

Los incendios se extendieron después a numerosos lugares de la comunidad, sobre todo de León, Zamora y Salamanca.

Espacios naturales de gran valor resultaron afectados como Las Médulas, declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco; el Parque Nacional de Picos de Europa (en Posada de Valdeón) o la Reserva de la Biosfera de Los Ancares (León).

Hace un año, la comunidad gallega sufrió incendios de dimensiones históricas, que castigaron sobre todo a la provincia de Ourense.

Destacaron el de Larouco-Seadur, que se convirtió en el más grande de la comunidad autónoma, con casi 32.000 hectáreas afectadas; el de Chandrexa de Queixa-Vilariño de Conso (23.000 hectáreas) y el de Oímbra-Xinzo de Limia (casi 24.000 hectáreas).

El fuego dejó el peor balance de la historia en la comunidad. En solo unas semanas ardieron cerca de 100.000 hectáreas, de las 119.000 que se quemaron en Galicia a lo largo de 2025.

Los incendios de agosto del año pasado provocaron más de 2.000 confinamientos y 400 evacuaciones. Al menos 144 viviendas resultaron perjudicadas.

Las llamas dañaron espacios naturales protegidos como Pena Trevinca, O Invernadeiro, Enciña da Lastra y el bosque Ridimoas.

La aldea de San Vicente, en Vilamartín de Valdeorras, consumida por el fuego, dejó una de las imágenes más impactantes.

Estos días se cumple también un año del incendio de Jarilla (Cáceres), el mayor registrado en Extremadura desde que existen datos.

El fuego, que arrasó más de 17.000 hectáreas en los valles del Ambroz y del Jerte, obligó a evacuar Cabezabellosa, Jarilla y Villar de Plasencia. Centenares de personas tuvieron que se realojadas en Plasencia.

Este año, los vecinos de la zona afrontan el verano con "inquietud" y "miedo" ante la abundancia de pasto en los montes, que no se han limpiado como esperaban. EFE

(foto)

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