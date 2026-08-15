Bruno Iribarne refuerza la portería del Burgos para los próximos cuatro años

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Burgos, 15 ago (EFE).- El Burgos CF ha incorporado al guardameta Bruno Iribarne, de 21 años, procedente de la UD Almería, en una operación que refuerza la portería del conjunto burgalés y apuesta por un futbolista con recorrido en las categorías inferiores de la selección española.

El portero almeriense se compromete con el Burgos CF para las próximas cuatro temporadas y se incorpora al proyecto dirigido por Sergio Francisco, donde competirá por el puesto con Ander Cantero.

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Iribarne, nacido el 18 de agosto de 2004 y de 1,91 metros de estatura, se ha formado en las canteras del Almería y del Real Madrid.

Su trayectoria le llevó a regresar al conjunto almeriense en 2022, con el que fue subcampeón de la Copa del Rey juvenil.

Posteriormente pasó al filial rojiblanco, con el que consiguió el ascenso a Segunda Federación en la campaña 2023-2024 y en la temporada siguiente disputó 17 encuentros en esa categoría con oportunidad de debutar con el primer equipo del Almería en la Copa del Rey.

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El guardameta mantuvo la pasada campaña su presencia en la dinámica del primer equipo y volvió a participar en la competición copera.

Su progresión en el fútbol de formación también le abrió las puertas de la selección española, disputando el Campeonato de Europa sub-19 de 2023 y debutó con la selección sub-21 en octubre de 2025.

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El nuevo portero burgalés destaca por sus condiciones físicas, capacidad de reacción y solvencia en el uno contra uno, además de sus recursos en el juego aéreo y su capacidad para participar en la salida de balón.

Con su incorporación, el Burgos CF suma una pieza joven a una portería en la que busca elevar la competencia de cara a una temporada en la que el equipo burgalés volverá a competir en Segunda División. EFE

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